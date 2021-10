Die Leitungszeit für Leiterinnen und Leiter in allen Kitas in Waiblingen wird aufgestockt – und damit soll die Qualität der Arbeit verbessert werden. Auch soll es so leichter werden, gutes Führungspersonal zu finden und langfristig zu halten. Mit im Boot sind neben den städtischen Einrichtungen auch private sowie kirchliche Kitas. In Baden-Württemberg gibt es bei den Kitas einen großen Fachkräftemangel.

Geld für Kooperation mit Grundschulen

Des Weiteren werden die kirchlichen