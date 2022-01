„Statt über neue Parkhäuser zu streiten oder Autofahrer mit noch billigeren Parkgebühren anzulocken, könnten wir samstags auch Fünf-Euro-Einkaufsgutscheine an alle in die City einfahrenden Radler verschenken“: Das schlug SPD-Fraktionschef Roland Wied in seiner Rede zum Waiblinger Haushalt 2022 vor.

Für eine gelingende Verkehrswende hatte er noch eine weitere Idee: Er regte an, Radhäuser für die Korber Höhe und für die Wohngebiete beim Wasserturm sowie in der Karcher- und Gewogsiedlung