Mehrere Schüler der Kaufmännischen Schule Waiblingen haben Corona

Mehrere Schüler der Kaufmännischen Schule Waiblingen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich aktuell in Quarantäne. Fünf oder sechs Schüler sind, Stand 18.11., 12 Uhr, betroffen, wie Schulleiterin Birgit Bürk unserer Redaktion mitgeteilt hat.

Ganze Klassen befinden sich aktuell aber nicht in Quarantäne. Nur die positiv Getesteten und eventuell ihre Sitznachbarn müssen sich laut Bürk häuslich isolieren. Zudem sind momentan zwei Lehrkräfte in Quarantäne, weil sie als Kontaktperson der Kategorie eins eingestuft worden sind.

Die Schüler, die die Kaufmännische Schule nicht besuchen können, werden via Internet ins Klassenzimmer zugeschaltet - sofern sie über eine ausreichende Internetverbindung und die entsprechende Hardware verfügen. Die Vollzeitklassen seien alle mit Tablets ausgestattet, so Bürk, bei diesen Schülern ist also zumindest das nötige Gerät da.

Schüler der Teilzeitklassen nutzen Privatgeräte oder haben von ihren Arbeitgebern Tablets gestellt bekommen, zum Beispiel die Bank-Azubis. Bei wem es aus technischen Gründen nicht funktioniert, der bekommt via Lern-Plattform Moodle von den Lehrkräften Aufgaben zugewiesen.