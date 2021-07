Die Stadt Waiblingen musste zum neuen Schuljahr 2021/2022 den Betrieb mehrerer Mensen an Schulen und Kitas neu ausschreiben – nun stehen die Anbieter fest. An der Rinnenäckerschule erfolgt die Bewirtung von September an weiter durch Cantino aus Stuttgart. An der Staufer-Gemeinschaftsschule stemmt dies die Johanniter-Unfall-Hilfe, für die Mensa 1 an der Salier-Gemeinschaftsschule und die neue Kita auf der Linde auf dem ehemaligen Krankenhausareal macht dies die Diakonie Stetten. Alle Essen