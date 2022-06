Metzgerei Kübler eröffnet in Stuttgart 24/7-Einkaufsmarkt - und in Waiblingen?

Einkaufen auch in der Nacht, bezahlen ohne Stopp an der Kasse: Das soll ab 14. Juli im „Kübler Go“ in der Rotebühlstraße in Stuttgart möglich sein. Die Metzgerei Kübler, die ihre Ware in Waiblingen produziert, eröffnet am Feuersee einen nach ihren Angaben „in Europa in der Form einzigartigen Einkaufsmarkt“. Künstliche Intelligenz und eine App sollen Personal ersetzen. Wie funktioniert es? Und gibt es für Waiblingen ähnliche Pläne?

24/7 soll „Kübler Go“ geöffnet haben, also Tag und Nacht, sieben Tage pro Woche. Personal ist nur begrenzt nötig, denn eine besetzte Kasse gibt es nicht. Bezahlen können Kunden an der „Self-Checkout“-Kasse, also in Selbstbedienung. Ab Oktober soll dann das „Pick&Go-Prinzip“ greifen: Kunden nehmen sich die Produkte, die sie wollen, aus den Regalen. Den Rest erledigt Künstliche Intelligenz (KI), so Betriebsleiter Daniel Schuller.

Kameras sowie Waagen in den Regalen erfassen den Einkauf, ein Computer berechnet, was die Kunden zahlen müssen. Die können ihre Einkäufe einfach in die Tasche stecken und gehen. „In wenigen Minuten“ sollen Kunden dann ihre Quittung per Mail oder in einer firmeneigenen App erhalten.

Voraussetzung für das Einkaufen ohne Stopp an der Kasse ist, dass die Kübler-App auf dem Smartphone installiert und die persönlichen Daten samt Zahlungsmethode hinterlegt sind. Über die App wird auch der Zugang zum Laden geregelt. Wer die Daten hinterlegt hat, erhalte einen QR-Code, mit dem man dann die Tür öffnen könne.

"Biometrische Erkennungsmerkmale nicht erkennbar"

Beim Start von „Kübler Go“ Mitte Juli steht zunächst nur das Bezahlen an der Selbstbedienungskasse zur Verfügung. Die Künstliche Intelligenz müsse erst „angelernt“ werden, so Daniel Schuller. Nach drei Monaten soll die KI dann so weit sein. „Biometrische Erkennungsmerkmale eines Menschen sind nicht erkennbar“, sagt der Betriebsleiter auf Anfrage.

Stolz ist man bei Kübler auch auf das Sortiment, das es im 24/7-Supermarkt zu kaufen geben soll: Artikel aus der eigenen Metzgerei, bei Obst und Gemüse ausschließlich bio. „Alle Produkte sind überwiegend von regionalen Herstellern, wie zum Beispiel unsere Snacks oder unser Kaffee aus einer Stuttgarter Kaffeerösterei“, so Daniel Schuller.

Produktion und Verwaltung in Waiblingen

Die Wurst- und Fleischprodukte von Kübler werden vor allem in Waiblingen verarbeitet. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Stuttgart hat, betreibt auch einen Online-Shop und versendet nach eigenen Angaben von Waiblingen aus „in die ganze Welt“. 2017 hat Kübler einen Produktionsstandort in Frankenhardt bei Crailsheim übernommen. In der Folge wurden Teile der Produktion von Waiblingen an den neuen Standort verlegt, beispielsweise von manchen Rohwürsten, Rohschinken und Schinkenspeck.

Neben dem Direktverkauf im „Factory-Store“ in der Zeppelinstraße sind in Waiblingen auch Versand und Logistikabteilung, Verkaufs- und Kundenbetreuung, Auftragsannahme sowie Verwaltung und Personalabteilung des Unternehmens angesiedelt. Weitere Filialen hat Kübler in Crailsheim und Frankenhardt.

Rund um die Uhr einkaufen in Waiblingen? Wohl noch kein Bedarf

Eine Stuttgarter Filiale wurde indes geschlossen. Dort kommt Kübler nun mit dem Rund-um-die-Uhr-Konzept zurück. Wäre das auch etwas für Waiblingen? Das, so Daniel Schuller, ist „aktuell nicht geplant.“ Hier wäre der Bedarf nachts wohl zu gering.