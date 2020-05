Die Metzgerei Walter Rose & Sons in Waiblingens englischer Partnerstadt Devizes will Menschen, die sich wegen Corona in häusliche Isolation begeben haben, mit Lebensmittelspenden helfen.

Wie die Inhaber Charlie, Jack und Steve Cook auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, können Kunden für 45 Pfund (etwa 51 Euro) Pakete – die „Essentials Meat Box“ – kaufen, die die Metzgerei dann kostenlos an Bedürftige liefere. Sie enthalten unter anderem zwölf Freiland-Eier, 500 Gramm ge