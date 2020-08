Das „Iguana“, der Mexikaner in der Marktgasse, zählte über Jahre zu den beliebtesten Restaurants in Waiblingen, besonders beim jungen Publikum. Seit dem Corona-Lockdown ist dort geschlossen – das blieb auch nach der Wiedereröffnung der Gastronomie so. Auf der Webseite gibt es eine knappe Erklärung, die eher Fragen aufwirft als beantwortet: „Aufgrund behördlicher Anordnung der Landesregierung hat das Iguana bereits komplett geschlossen und wird auch nicht wieder aufmachen.“ Einer der Inhaber