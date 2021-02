Nichts Neues auf der Korber Höhe? Der alte Adix-Markt im Mikrozentrum steht weiter trostlos leer, der von Bürgern gewünschte Umzug des Forums Nord in die Ladenräume liegt ebenso auf Eis. Schon vor Monaten hatte der Vertreter der Eigentümer angedeutet, mit einem interessierten Einzelhändler an einer vielversprechenden Lösung zu arbeiten. Passiert ist seitdem nichts. So langsam regt sich Ungeduld im Stadtteil: „Die Bewohner sollten nicht ewig hingehalten werden“, sagt Stadtrat Roland Wied und