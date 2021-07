Mit vier Bands - sowohl Newcomer als auch Bands mit Rang und Namen - veranstaltet der Winnender Verein „Rock and Metal Maniacs“ am Samstag, 10. Juli, das Festival „Silence can wait“ auf dem Außengelände von ML-14, der Messelounge in der Düsseldorfer Straße in Waiblingen.

Von 18 Uhr an werden demnach die Bands Mindead, Victim of myself, Team Tot und Tsantsa auftreten. Während die Gruppe Mindead in der Szene einen hohen Bekanntheitsgrad genießt und laut Veranstalter bereits bei einigen