Fast 43 Jahre hat Werner Nußbaum für die Stadt Waiblingen gearbeitet – nun geht der langjährige Amtsleiter in den Ruhestand. Zumindest teilweise: Geschäftsführer der städtischen Parkierungsgesellschaft bleibt er, bis das neue Park-and-ride-Parkhaus (P+R) am Bahnhof in Waiblingen den Betrieb aufnimmt. Die Bauarbeiten sollen im November 2021 abgeschlossen sein.

Offiziell verabschiedet wurde Nußbaum nun in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag. Laut Oberbürgermeister Andreas Hesky