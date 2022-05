Mit falschem Pass in Waiblinger Fleischerei gearbeitet: Mann muss ausreisen

Urkundenfälschung in vier Fällen: So lautet die Anklage gegen einen Mann vor dem Amtsgericht Waiblingen. Weil der Asylantrag des ursprünglich aus der Türkei stammenden Mannes abgelehnt wurde, habe er gefälschte Papiere genutzt, um in Deutschland arbeiten zu können, sagt der Angeklagte vor dem Amtsgericht Waiblingen aus.

Pass, ID-Karte und Führerschein – allesamt gefälscht – wiesen ihn als bulgarischen Staatsbürger aus. Und weil er die gefälschten Dokumente insgesamt viermal bei deutschen Behörden vorlegte, erließ die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen den Mann. Bis zur Verhandlung saß dieser in Untersuchungshaft.

Bei einer Routine-Kontrolle werden die Beamten misstrauisch

Die wahre Identität des Mannes ist bei einer Routine-Kontrolle des Hauptzollamts Stuttgart mit der Gewerbeaufsicht im November 2021 aufgedeckt worden. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete der Angeklagte in einer Fleischerei in Waiblingen.

Als die Beamten die Papiere des Angeklagten überprüften, sei ihnen die Haptik des Ausweises komisch vorgekommen. Auch die Prüfziffer auf dem Ausweis sei falsch gewesen, so der Beamte, der in der Verhandlung seine Aussage zu Protokoll gibt. Der Verdacht gegen den Angeklagten habe sich erhärtet, als dieser von seinem Chef mit einem anderen Vornamen angesprochen wurde, der nicht im Ausweis steht.

Eine hinzugerufene Streife des Waiblinger Polizeireviers bestätigte dann den Verdacht: Die Papiere seien gefälscht und der Mann nicht Bulgare, sondern Türke, so der Zeuge. Weil er sich mit der falschen Identität unter anderem bei der Meldebehörde in Waiblingen ausweist sowie ein Bankkonto unter falschem Namen eröffnet und bei der Kontrolle durch die Zollbeamten die gefälschten Papieren vorzeigt, wird der Angeklagte nun für Urkundenfälschung in insgesamt vier Fällen belangt. Der Angeklagte habe sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel in Deutschland aufgehalten, so der zuständige Staatsanwalt.

Angeklagte muss Unterhalt für seine Kinder in der Türkei zahlen

Seit 2020 sei der Angeklagte in Deutschland, zunächst in Sachsen, dann in einer Rems-Murr-Kommune und zuletzt in Waiblingen. Von der falschen Identität wusste auch der Arbeitgeber nichts. „Sie waren mit der Arbeit sehr zufrieden und hofften, einen langjährigen Mitarbeiter gewonnen zu haben“, sagt der Verteidiger des Angeklagten. Vor Gericht zeigt sich der Mann geständig. „Ich möchte mich für das entschuldigen, was ich getan habe“, sagt der Angeklagte gegenüber Richterin Figen Basoglu-Waselzada. Er sei verzweifelt gewesen, übersetzt seine Anwältin, weil sein Asylantrag abgelehnt wurde.

Nach eigenen Aussagen ist er seit einem Jahr geschieden. Aus der Ehe seien zwei Kinder hervorgegangen, die nun bei ihrer Mutter in Istanbul leben, so der Angeklagte.

Für seine Tochter und seinen Sohn müsse er Unterhaltszahlungen in Höhe von 900 Türkischen Lira im Monat zahlen – gerichtlich angeordnet. Eine Ausbildung hat der Mann, der in der Türkei die Mittelschule abschloss, nicht. Er habe in seiner Heimat als Koch in einem Restaurant gearbeitet.

Amtsgericht Waiblingen: Der Angeklagte muss innerhalb eines Jahres ausreisen

Für Urkundenfälschung sieht der Paragraf 267 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Der Angeklagte habe die Taten glaubhaft gestanden, so der Staatsanwalt. Deshalb beantragt die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt werden solle. Die Bewährungszeit solle zwei Jahre dauern. In diesem Zeitraum dürfe sich der Mann nichts mehr zuschulden kommen lassen.

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft schließt sich das Gericht an. Richterin Figen Basoglu-Waselzada verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Auflage sei aber auch, dass er innerhalb eines Jahres die Ausreise antritt. Sollte die Ausreise aus Deutschland nach einem Jahr nicht erfolgen, müsse der Angeklagte 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Das Gericht habe versucht, die Hintergründe zu verstehen, so Richterin Basoglu-Waselzada. Der Angeklagte habe die Taten vornehmlich aus wirtschaftlichen Beweggründen begangen. „Das ist keine Rechtfertigung für die Straftaten, aber eine Erklärung“, sagt die Richterin.

Der Angeklagte habe zudem keine Eintragungen im Vorstrafenregister. Er habe eine Familie, sei unterhaltspflichtig und einer festen Arbeit nachgegangen, lautet die Begründung des Gerichts.

Die Kosten für das Gerichtsverfahren muss der Mann übernehmen. Außerdem steht er in der Pflicht, jeden Wohnsitzwechsel mitzuteilen und schnellstmöglich einen Pass beim türkischen Konsulat zu beantragen, um ausreisen zu können.