„Mit Volksmusik beschallt“: Kundin ärgert sich über Busfahrer - Firma reagiert

„Ich kann meinen Frust auch nicht an meinen Kunden auslassen“: Eine Frau aus Weinstadt-Großheppach musste sich jüngst sehr über einen Busfahrer ärgern – und zwar an zwei Tagen hintereinander. Sie fährt nach eigenen Angaben seit Oktober unter der Woche täglich mit dem Bus zur Arbeit, da sich für sie das Pendeln mit dem Auto nicht lohnt. Was sie hierbei erlebt hat, schilderte sie unserer Redaktion.

Bei der Fahrt am Dienstag, 15. November 2022, soll eine Dame, die vor der Großheppacherin stand, vom Busfahrer angebrüllt worden seien, sie solle nicht drängeln. Er rauche ja schließlich noch und Abfahrt sei ja erst in vier Minuten. „Wir waren zwei Personen, es hatte niemand gedrängelt. Während der Fahrt wurden wir dann mit Volksmusik beschallt.“

Frau mit Kind im Rollstuhl wollte am 16. November einsteigen

Am Mittwoch, 16. November, an der Haltestelle „Prinz-Eugen-Platz“ in Großheppach stand laut der Großheppacherin eine Frau mit Kind im Rollstuhl und wollte einsteigen. Hierzu schreibt sie: „Zu dritt haben wir versucht die Klappe zu öffnen. Der Griff saß allerdings so fest, selbst ein starker junger Mann konnte diese nicht öffnen. Dies veranlasste den Fahrer dann völlig die Fassung zu verlieren. Er brüllte fragend von vorne, ob wir eigentlich alle zu blöd sind. Stand auf, versuchte es selbst, merkte, dass die Klappe sich nicht öffnen ließ, brüllte herzhaft weiter und beförderte das Kind samt Rollstuhl ruppig in den Bus. Auf meinen Hinweis, er solle doch nicht gleich so rumbrüllen, hat er überhaupt nicht reagiert.“ Der Fahrer hat sich laut der Großheppacherin dann wieder nach vorne gesetzt und sei so ruppig losgefahren, dass der Rollstuhl fast die Begleiterin überrollt hätte. „Diese konnte den Rollstuhl gerade noch festhalten.“

Kundin kritisiert Zustand des Busses, der am 16. November im Einsatz war

Auch den Zustand des Busses an diesem Tag kritisiert die Großheppacherin. „Die Sitze alle völlig abgewetzt, man sitzt gefühlt eigentlich nur auf Plastik. Die Klappe für Rollstühle lässt sich nicht ausklappen. Wie kann so etwas sein? Werden Busse nicht regelmäßig auf Funktion geprüft?“ Am schlimmsten war für die Kundin allerdings das Verhalten des Busfahrers.

Marco Trovato, Geschäftsführer der Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR) mit Sitz in Waiblingen-Beinstein, hat zu den Vorfällen Stellung genommen. OVR betreibt unter anderem das Linienbündel RMK 3 und damit die angeführte Linie, auf der es zu der Reklamation kam. „Die benannte Fahrt wird von einem unserer Auftragsunternehmen, namentlich der Firma Eisemann, ausgeführt“, erklärt Marco Trovato. Selbstverständlich seien alle vorgegebenen Qualitätsanforderungen des Aufgabenträgers auch durch das beauftragte Unternehmen umzusetzen. Dies gelte sowohl im Personal- als auch im Fahrzeugbereich. „Wir haben die Firma Eisemann auf Basis der von Ihnen übermittelten Beschwerde zur Stellungnahme aufgefordert und die entsprechenden Antworten auf Ihre Fragen ergänzt“, erläuterte Trovato auf Anfrage unserer Redaktion.

Der OVR-Geschäftsführer stellt klar, dass man immer sehr dankbar sei, wenn Feedback der Fahrgäste das Unternehmen erreicht. „Nur so sind wir in der Lage, unsere Qualität kontinuierlich zu verbessern. Alle Mitarbeitenden, eigene und die der Auftragsunternehmen, tun alles in ihrer Kraft stehende, um einen sicheren, pünktlichen und attraktiven ÖPNV zu bieten.“

OVR: Fahrer wollte er nur ausdrücken, dass es keinen Grund zur Eile gab

Der Fahrer wurde laut Marco Trovato zu dem Vorfall am 15. November befragt und gab an, die Fahrgäste freundlich begrüßt und dabei einen Scherz gemacht zu haben („Bitte nicht drängeln, wir haben noch vier Minuten“). „Damit wollte er nur ausdrücken, dass es keinen Grund zur Eile gab. Diese Äußerung war nicht böse gemeint.“ Der Fahrer habe zudem angegeben, dass er Musik abgespielt habe – allerdings in normaler Lautstärke.

Zum Vorfall am 16. November gab der Fahrer laut OVR-Geschäftsführer Marco Trovato an, dass er nach dem Einfahren in die Haltestelle den Bus absenkte, damit der Rollstuhl problemlos in den Bus bewegt werden kann. „Er verkaufte noch Fahrscheine an Fahrgäste und sah, wie Fahrgäste versuchten die Rampe zu öffnen.“ Ihm sei klar gewesen, dass dies ohne entsprechendes Werkzeug nicht oder nur sehr schwer möglich sein würde. Zudem sei an diesem Tag ein Ersatzfahrzeug im Einsatz gewesen, weshalb er nicht über das notwendige Werkzeug verfügt habe. Aus diesem Grund habe er den Rollstuhl schließlich in den Bus gehoben, ohne die Rampe auszuklappen. „Die Fahrer weist die Vorwürfe, er hätte gebrüllt oder Fahrgäste gar beschimpft von sich und gab seinerseits an, dass er gar nicht mit den Fahrgästen gesprochen hätte.“

OVR: „Hierbei handelt es sich um ein technisch einwandfreies Fahrzeug“

Das Fahrzeug am 16. November, dessen Zustand die Kundin beklagte, kam nach Angaben des OVR-Geschäftsführers kurzfristig zum Einsatz, da durch einen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt des Planfahrzeuges der Einsatz dieses Reservefahrzeuges notwendig wurde. „Hierbei handelt es sich um ein technisch einwandfreies Fahrzeug, welches im Vergleich zu den Planfahrzeugen möglicherweise jedoch den einen oder anderen optischen Mangel aufweist.“ Bedauerlicherweise, so Marco Trovato, ließen sich unter anderem auch durch Vandalismus hervorgerufene Schäden nicht immer so schnell beheben, wie sie letztendlich verursacht würden. Sämtliche Planfahrzeuge wurden laut dem Geschäftsführer übrigens zum Neustart des Linienbündels neu beschafft.

OVR: Betreffender Fahrer wird im Umgang mit Fahrgästen nachgeschult

Die OVR wird laut Marco Trovato zu dem genannten Vorfall Maßnahmen ergreifen. „So werden wir das Fahrpersonal nochmals dazu auffordern, das Abspielen von Musik auf Linienfahrten zu unterlassen.“ Dies sei gemäß der aktuellen Dienstanweisung grundsätzlich untersagt. Des Weiteren werde man den Fahrzeugeinsatz und die Einhaltung der Qualitätsanforderungen zum jetzigen Zeitpunkt überprüfen und darauf hinwirken, dass der betreffende Fahrer im Umgang mit Fahrgästen nachgeschult werde. „Wir werden die Umsetzung der Maßnahmen überwachen und wenn nötig, auch nachsteuern.“ Das Fahrpersonal werde zudem regelmäßig im Rahmen der sogenannten Berufskraftfahrerqualifikation von erfahrenen Trainern geschult. „Dies betrifft unter anderem auch die Themenbereiche Service und Qualität sowie vorausschauendes Fahren.“