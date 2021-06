Neben dem zweiten Impf-Marathon in der Gemeindehalle Neustadt ist schon die nächste Sonder-Impfaktion gegen das Coronavirus in Planung. Die Stadt Waiblingen und der Rems-Murr-Kreis kündigen eine mobile Impfaktion am Montag, 28. Juni, im Bürgerhaus Hohenacker mit 165 Impfdosen Biontech-Impfstoff vorrangig für Waiblinger über 50 Jahre, an.

Der Rems-Murr-Kreis hat zusätzliche Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech erhalten, die von mobilen Impfteams verimpft werden. Diese Dosen werden