Mobilheime für Flüchtlinge in Waiblingen: Reicht die Heizung für den Winter?

Zur Unterbringung von Geflüchteten hat die Stadt Waiblingen 20 „Mobile Homes“ angeschafft. Die ersten der kleinen Häuschen – die anders als Wohnwagen keine Straßenzulassung haben – sollen bald bezogen werden. Wie sieht es in den Mobilheimen aus? Und reicht die Heizung für den Winter?

Die Mobilheime stammen von zwei Herstellerfirmen – zehn von einer deutschen (BHV Jänchen), zehn von einer italienischen (Crippacampeggio). Die Variante aus Deutschland ist mit einer Länge von über elf Metern und einer Breite von dreieinhalb Metern etwas größer als das Mobile Home aus Italien mit seinen acht auf 3,60 Metern, sagt Michael Gunser, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement bei der Stadt.

Beide haben ein kleines Bad mit Dusche, eine Küchenzeile, Kühlschrank, einen Anschluss für eine Waschmaschine und einen elektrischen Boiler, um warmes Wasser zu erzeugen. Auch die Heizung läuft mit Strom. Man habe sich bei den Herstellern erkundigt, so Gunser: Die für Campingplätze konzipierten Mobilheime seien natürlich nicht mit gedämmten Gebäuden vergleichbar, aber sie seien isoliert und die Heizung so ausgelegt, dass man es auch im Winter darin aushalten könne.

Beide Varianten werden in Waiblingen mit vier Personen belegt – die kleinere vielleicht mal mit drei, die größere im Fall von Familien mit Kindern wohl auch mal mit fünf. In ihr gibt es neben einem Schlafraum mit Doppelbett auch einen mit drei Einzelbetten. Eines davon befindet sich unter der Decke und ist mit einer Leiter zu erreichen.

14 der Mobilheime stehen schon an Ort und Stelle: zehn in Hohenacker auf einem Grundstück, das die Stadt laut Gunser von der katholischen Kirche mietet; vier in Hegnach auf einem städtischen Grundstück. Am 7. November sollen die Bewohner einziehen.

Sechs weitere Häuschen kommen in Bittenfeld auf ein städtisches Grundstück im Gebiet Kappel/Halden, das noch vorbereitet werden muss.

Laut Gunser sind auf den Grundstücken in Hohenacker und Hegnach auch Leitungen für Frischwasser und Rohre für Abwasser verlegt worden, was eine Zeit lang gedauert habe. Die Wege seien geschottert worden. Vor den Mobilheimen soll noch eine kleine Fläche mit Schotter bedeckt werden, „damit man sich raussetzen kann“. Denn die Camping-Häuser böten zwar mehr Privatsphäre als eine Notunterkunft in einer Turnhalle oder ein Container-Bau, aber eben auch keinen „üppigen Platz“.

Gekostet haben die 20 Mobile Homes etwa eine Million Euro (circa 64.000 Euro pro Stück beim deutschen Hersteller, circa 43.000 Euro beim italienischen). Der Gemeinderat stimmte im Mai zu, die Idee war von ALi-Stadtrat Alfonso Fazio eingespeist worden. „Wir betreten damit ein Stück weit Neuland“, so Baubürgermeister Dieter Schienmann damals.

Wie die Bewohner darin den ersten Winter erleben, wird sich zeigen. Sollten die Mobilheime einmal nicht mehr benötigt werden, kann die Stadt sie wohl den Herstellern zurückgeben. Diese hätten das angeboten, sagt Fachbereichsleiter Michael Gunser. Zu Preis oder anderen Fragen gebe es nichts Konkretes. Die Hersteller sehen aber wohl einen Markt, auch die gebrauchten Häuschen weiterverkaufen zu können – möglicherweise auch wegen des Wohntrends Tiny Home, glaubt Gunser. „Das könnte passen, wenn wir Glück haben.“