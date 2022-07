Mobilheime für ukrainische Familien in Hohenacker und Neustadt

An der Rechbergstraße in Hohenacker, unweit des Bürgerhauses, laufen dieser Tage die Vorarbeiten für neue, provisorische Flüchtlingsunterkünfte. Menschen, die vor Putins Krieg gegen die Ukraine geflohen sind, sollen dort wohnen. Nicht in Containern, sondern – ein erster Versuch in Waiblingen – in Mobilheimen, die eigentlich für Campingplätze konzipiert sind. Anfang August, so der Plan, kommen die ersten beiden Häuser der Firma Jänchen aus Wolfschlugen an. Zehn sollen es auf der Fläche zwischen Rechbergstraße und Dornröschenweg insgesamt werden. Im südlichen Teil des innerörtlichen Grünzugs in Richtung Friedhof und Raithelhuberstraße sind fünf Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten sowie eine neue Kita geplant.

Unterkünfte des Landkreises und der Stadt Waiblingen

Während an der Rechbergstraße schon die nötige Infrastruktur mit Strom, Wasser, Abwasserleitungen und Fundamenten vorbereitet wird, dauert’s am Hartweg in Hegnach ein bisschen länger. Dort sollen vier Mobilheime errichtet werden – aufgrund der geringen Anschlussleistung für Strom sind an diesem Standort nicht mehr als vier möglich. Voraussichtlich Ende Oktober liefert die Firma Crippaconcept aus der Nähe von Mailand zehn Mobilheime. Für die verbleibenden sechs Häuser ist der endgültige Standort noch nicht festgelegt. Generell wird die Erschließung der Unterkünfte, wie Baubürgermeister Dieter Schienmann unlängst im Gemeinderat verkündete, nicht nur komplexer, sondern auch teurer als erhofft.

Bedarf besteht genug: In Waiblingen leben derzeit insgesamt 1350 Geflüchtete. Seit März 2022 sind allein durch den Krieg in der Ukraine 410 Geflüchtete nach Waiblingen gekommen. Das Landratsamt betreibt in Waiblingen zwei Gemeinschaftsunterkünfte – nämlich die am Bahnhofsplatz in Neustadt mit 83 Personen und die am Inneren Weidach mit 41. Außerdem betreibt das Landratsamt ein Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine, welche schnellstmöglich auf den gesamten Landkreis weiterverteilt werden. Dadurch ist die Turnhalle des Berufsbildungswerks (BBW) in der Steinbeisstraße kontinuierlich mit rund 60 Geflüchteten belegt.

Erstunterbringung durch den Landkreis, Anschlussunterbringung durch die Städte und Gemeinden – so lautet die Arbeitsteilung der Verwaltungsebenen. In diesem Sinne betreibt die Stadt Waiblingen ihrerseits drei Unterkünfte, nämlich für die Anschlussunterbringung: Im ehemaligen Marienheim am Kätzenbach leben derzeit 170 Geflüchtete, in der Max-Eyth-Straße im Gewerbegebiet Ameisenbühl 40 und in den früheren Krankenhaus-Personalwohnungen an der Winnender Straße 70.

Schölzel: „Wir gehen von steigenden Zahlen aus“

Noch in den letzten Wochen seiner Amtszeit rief Oberbürgermeister Andreas Hesky die Waiblingerinnen und Waiblinger auf, privaten Wohnraum für ukrainische Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Bisher wurden durch die Stadt 37 Wohnungen als Notunterkünfte angemietet, 115 Geflüchtete wurden bereits dort untergebracht – und für etwa 70 Geflüchtete wird momentan der Wohnraum eingerichtet. Diese Wohnungen werden meist als Wohngemeinschaften genutzt. „In Waiblingen herrscht eine große Spendenbereitschaft, wodurch die Wohnungen mit den Nötigsten ausgestattet werden können“, berichtet Erster Bürgermeister Ian Schölzel.

Bei der noch fehlenden Differenz zu den 1350 Geflüchteten handelt es sich um „sonstige (anerkannte) Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel“ die privat untergebracht sind. Die Stadt Waiblingen geht davon aus, dass die Zahlen weiter ansteigen. Insofern würden weitere Kapazitäten benötigt. Hinzu kommt, dass anstelle der ehemaligen Krankenhaus-Personalwohnungen an der Winnender Straße im Auftrag der Kreisbau neue Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Bei Wegfall der derzeit noch genutzten Unterkünfte müssen die 70 Bewohner anderweitig untergebracht werden.

Wolf: "Viele haben pragmatisch geholfen"

Die Mobilheime werden auch gebraucht, um Entlastung zu schaffen, wo Ukraine-Flüchtlinge auf relativ engem Raum privat untergebracht werden. „Viele Leute haben im Frühjahr schnell und pragmatisch geholfen“, sagt Oberbürgermeister Sebastian Wolf. Wie sich zeigt, trägt nicht jede schnell gefundene Lösung auf Dauer – und ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen. Mit rund 500 bis 600 Ukrainerinnen und Ukrainern hat die Stadt anhand der interkommunalen Verteilungsschlüssel zunächst gerechnet. Die weitere Entwicklung freilich kann niemand vorhersagen.

Nachhaltig beeindruckt hat den Gemeinderat jedenfalls ein Besuch in der Gemeinschaftsunterkunft am Inneren Weidach vor einigen Jahren – und nicht positiv. Daher das Vorhaben, keine Menschen mehr in Container zu stecken. Die Idee, Mobilheime als Alternative zu testen, stammt von ALi-Stadtrat Alfonso Fazio. Von ihnen erhoffen sich Gemeinderat und Verwaltung mehr Privatsphäre für Familien.