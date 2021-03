Sie mag gerne Mode in Oversize. Mode, die bewusst zu groß ist und mit dem Fashion-Thema Größe spielt. Und sie mag gerne selbst etwas mit den Händen schaffen, kreieren. Die 30-jährige Modedesignerin Lisa Lang kombiniert beides. Von März an bietet sie ihre selbst geschaffene Kollektion in einem Onlineshop zum Kauf an.

Lisa Lang streicht über das Etikett, das sie in die Innenseite am Kragen eines Pullovers eingearbeitet hat. Die neuen Etiketten sind aus dünnem Leder. Sie reiben auch