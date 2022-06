"Montagsspaziergang" in Waiblingen: Mann scheitert mit Einspruch gegen Bußgeld

In Waiblingen stand ein Mann vor Gericht, der im Januar Videoaufnahmen von einem "Montagsspaziergang“ in der Stadt gedreht hatte. Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen war am 23. Dezember in einer im Amtsblatt der Stadt Waiblingen veröffentlichten Allgemeinverfügung ausdrücklich verboten worden.

Für diese ihm unterstellte Teilnahme erhielt der Angeklagte am 3. März einen Bußgeldbescheid über 378,50 Euro, einschließlich Verwaltungsgebühren. Gegen den Bescheid legte er fristgerecht Widerspruch ein.

War der Angeklagte ein Pressevertreter?

Da der Angeklagte einen öffentlichen Kanal mit hoher Reichweite in den sozialen Medien betreibt, stellt sich die Frage, ob er als Pressevertreter gehandelt haben könnte. In diesem Fall kann er sich auf den Schutz durch Artikel 5 des Grundgesetzes und des Pressegesetzes des Landes Baden-Württemberg berufen. Neben seiner Tätigkeit als Video-Produzent veröffentlicht der Angeklagte Filmberichte bei Telegram. Dadurch erreiche er mehrere Tausend Personen.

In der Eigenschaft als Berichterstatter, so der Mann vor Gericht, sei er am 24. Januar dieses Jahres in der Waiblinger Innenstadt unterwegs gewesen und habe von dem „Montagsspaziergang“ an diesem Abend Videoaufnahmen angefertigt.

Der Mann gibt an, sich zuvor auf dem Alten Postplatz mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Waiblingen unterhalten zu haben – dieser habe ihn nicht davon abgehalten, sich den etwa 250 Teilnehmern an dem „Spaziergang“ durch die Innenstadt anzuschließen.

Angeklagter lief laut Polizei wiederholt mit

An diesem Tag fertigte auch die Polizei Videoaufnahmen von der Demonstration an. Der Polizei-Einsatzleiter habe die Teilnehmer, als diese sich auf dem Alten Postplatz versammelten, auf die erwähnte Allgemeinverfügung der Stadt hingewiesen. Das sagt eine Beamtin des Waiblinger Reviers, die mit einem Kollegen zusammen den Zug beobachtete, als Zeugin aus. Der Einsatzleiter habe auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Teilnahme an dem Spaziergang rechtswidrig sei.

Unter den Spaziergängern habe sie den Beschuldigten an drei verschiedenen Stellen wiedererkannt, da sie bereits vor ihrem Einsatz auf ihn hingewiesen worden sei. Er sei zum wiederholten Mal dabei gewesen, deshalb habe die Polizei seine Personalien auch nach dem Ende des Spaziergangs nicht mehr aufnehmen müssen.

Auf die Frage der Richterin: „Hatten Sie das Gefühl, dass er ausschließlich als Berichterstatter da war, oder lief er auch an der Veranstaltung zielgerichtet mit?“, antwortete die Polizeiobermeisterin: „Er lief aktiv mit und nahm teil.“

Richterin: Teilnahme war aktiv

Die Richterin erklärte dem Mann, dass er ihrer Ansicht nach aktiv an der Veranstaltung teilgenommen habe und nicht als Pressevertreter. Dies bestätigten sowohl die Zeugin wie auch die vorliegenden Akten. Auch habe er die Möglichkeit gehabt, sich gegenüber der Polizei durch einen Presseausweis zu erkennen zu geben. Das habe er jedoch nicht getan.

Die Höhe des Bußgelds sei verhältnismäßig – daher könne er weder mit einem Freispruch noch mit einer Einstellung des Verfahrens rechnen.

Auf ihre Empfehlung, den Einspruch zurückzunehmen, antwortete der Mann: „Ich will ein von Ihnen unterschriebenes Urteil!“

350 Euro Bußgeld für den „Spaziergänger“

Das Urteil lautete: ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro plus Übernahme der Kosten des Verfahrens wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Richterin verwies auf die Möglichkeit, innerhalb einer Woche beim Oberlandesgericht Rechtsbeschwerde gegen ihre Entscheidung vorzubringen.

Versuche der Begleiter des Mannes, sie im Anschluss an die Verhandlung in eine allgemeine politische Diskussion zu verwickeln, blockte Richterin Figen Basoglu-Waselzada ebenso energisch ab wie davor Zwischenrufe und Kommentare. Im Anschluss an die Verhandlung erklärte der Mann, dass er auf das Einlegen von Rechtsmitteln verzichte.

Der Mann gibt an, die gegen ihn verhängten Urteile zu sammeln, da er davon überzeugt sei, eines Tages für diese „Unrechtsurteile“, wie er sie nennt, entschädigt zu werden.

Verbot der "Montagsspaziergänge" gilt nicht mehr

In der Allgemeinverfügung der Stadt hieß es: „Untersagt werden alle mit generellen Aufrufen zu 'Montagsspaziergängen' oder 'Spaziergängen' in Zusammenhang stehenden, nicht angezeigten und nicht behördlich bestätigten Versammlungen auf der Gemarkung der Stadt Waiblingen unabhängig vom Wochentag und unabhängig davon, ob einmalig oder wiederkehrend stattfindend.“

Im Januar 2022 erließ die Verwaltung noch eine weitere Allgemeinverfügung zu Spaziergängen. Seit Ende Februar gilt das Verbot nicht mehr.