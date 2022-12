"Montessori-Nest": Neue Tagesmütter in der Waiblinger Bahnhofstraße

In Waiblingen gibt es eine neue Tagespflege, die wie eine kleine Kita funktioniert. Eine ehemalige Kita-Leiterin und eine Sportwissenschaftlerin betreuen im „Montessori-Nest“ momentan fünf Kinder im Alter von einem bis eindreiviertel Jahren. Es handelt sich dabei um einen „Tiger“ („Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“), den siebten in Waiblingen und Korb. Hier arbeiten Tagesmütter zusammen – hinzu kommen über 20, die sich allein um ihre Schützlinge kümmern.

Über das Bundesprogramm „Pro Kindertagespflege“ zum neuen Job gekommen

Im „Montessori-Nest“ in der Bahnhofstraße ergänzen sich Steffi Steinmüller und Anke Krombacher. Beide sind 42 Jahre alt und haben eigene Kinder. Steinmüller ist gelernte Erzieherin, hat schon eine private Kita in Waiblingen geleitet. Krombacher war als Sportexpertin bei einer Krankenkasse tätig, engagiert sich ehrenamtlich als Handball-Trainerin für Jugendliche. Über das noch recht neue Bundesprogramm „Pro Kindertagespflege“ kam sie zu ihrem neuen Job. Und hält auch hier die Kleinen in Bewegung, etwa mit Kletterdreiecken und anderen Elementen der Montessori-Pädagogik, an der sich die beiden Tagesmütter orientieren.

Fünf Kinder besuchen die neuen Tagespflege-Räume im Erdgeschoss eines Wohnhauses derzeit. Zuvor wurde alles umgebaut, von der Eigentümerfamilie erfahren Krombacher und Steinmüller viel Unterstützung, wie sie sagen. Die Suche nach für die Betreuung geeigneten Räumen sei nicht einfach gewesen, sagt Steffi Steinmüller. An einem Abend habe sie dann im Internet die Anzeige entdeckt und gleich eine E-Mail geschickt, in der sie ihr Vorhaben schilderte, einen „Tiger“ zu eröffnen. Schon am nächsten Tag hätten die Wohnungseigentümer angerufen. Sie fänden das Projekt „toll“, sagt Anke Krombacher. So kam der Mietvertrag mit dem Tageselternverein Waiblingen zustande, über den auch die Platzvergabe erfolgt.

Vorsitzende Gisela Stecher lobt auch die Stadtverwaltung für ihre schnelle Zustimmung. Im Sommer wurde umgebaut – wobei auch die Betreuerinnen selbst und Steffi Steinmüllers Ehemann viel angepackt haben.

Eine der Tagesmütter kocht täglich das Mittagessen

Sechs Stunden täglich werden die Kinder nun hier versorgt. Es gibt Frühstück und Mittagessen, das je eine der Tagesmütter in einer zum Spielzimmer offenen Küche selbst kocht. Zum Beispiel Gemüse-Haferflocken-Puffer mit Dip und einem grünen Salat, zum Nachtisch Obst.

„Am Morgen splitten wir uns auf, eine betreut ausschließlich“, erklärt Anke Krombacher. „Gute Planung ist wichtig.“ Nach dem Mittagessen schlafen die Kinder, die alle unter zwei Jahre alt sind, in einem separaten Ruheraum. Danach gehen sie raus, jeden Tag, das ist den Betreuerinnen wichtig. In die Talaue, zum Spielplatz, auch mal in die Wilhelma. Eine eigene Außenfläche soll noch kindgerecht gestaltet werden.

Die Räume in der Bahnhofstraße liegen sehr verkehrsgünstig, sagen die Tagesmütter. Vom Ausflug kommen sie oft mit dem Bus zurück. Es sei eine kleine und familiäre Gruppe, sagt Krombacher. Die Kinder könnten sich geborgen fühlen, die Gruppe wachse zusammen. Gleichzeitig könnten die Tagesmütter gut auf die Kinder eingehen und sie fördern, so Steffi Steinmüller. „Dieses Kleine ist sehr schön. Es macht unheimlich viel Spaß und fühlt sich nicht wie Arbeit an.“ Das Interesse von Eltern ist groß. Teils fragen schwangere Frauen an, für Plätze im Jahr 2024. Insgesamt dürfen hier neun Kinder betreut werden – weil Steffi Steinmüller Fachkraft ist, darf sie fünf Schützlinge übernehmen. Ein bis zwei Plätze können noch vergeben werden. Zuständig ist Sophia Nuß: 0 71 51/9 82 24 89 60 oder per Mail an kiger@tageselternverein-wn.de.

