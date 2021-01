Pünktlich zum ersten Schultag ohne Präsenzunterricht ist am Montag, 11. Januar 2021, vormittags auch an Waiblinger Schulen vorübergehend Moodle ausgefallen. Über die Plattform findet an vielen Schulen im Land Videounterricht statt, auch können hier die Schüler ihre Aufgaben herunterladen und abgeben.

„Wir konnten nicht mal mehr eine E-Mail an die Lehrer schreiben“, sagt Gabriele Gollnick, die Rektorin an der Friedensschule Neustadt, zu der eine Grundschule und eine Gemeinschaftsschule