Eigentlich wollte die Ahmadiyya-Gemeinschaft den Bau ihrer neuen Moschee am Bahnhof in Waiblingen schon spätestens Ende Januar abgeschlossen haben. Wegen Corona gab es dann Verzögerungen, der Termin wurde erst auf Juni verschoben, im Juni dann auf Ende August. Nun sieht es laut Bauleiter Saeed Gessler so aus, als ob die Moschee doch erst Ende September eröffnet werden kann. Die Firmen, sagt der Bauingenieur, hätten dies ihm gegenüber mit Lieferproblemen bei Metall- und Stahlteilen begründet