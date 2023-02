Muhterem Aras in Waiblingen: Schüler sprechen Vorurteile an - und Cannabis

Welche politischen Themen interessieren 15- und 16-jährige Schüler aus Waiblingen? Bei einem Besuch von Landtagspräsidentin Muhterem Aras fragen sie zum Beispiel nach den Themen Wählen ab 16, Vorurteile gegenüber Zuwanderern und Cannabis-Legalisierung – auf Letzteres wird die Grünen-Politikerin bei jedem Schulbesuch angesprochen, sagt sie.

Begleitet wird Aras von Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) und der Abgeordneten Julia Goll (FDP). Insgesamt sechzig Schülerinnen und Schüler aus den neunten Klassen der Staufer-Gemeinschaftsschule, haben sich in der Staufer-Sporthalle versammelt. Auch eine neunte Klasse der Staufer-Realschule hat sich der Veranstaltung angeschlossen.

Aras: "Wählen ist eigentlich Bürgerpflicht"

Bei ihrem Vortrag geht es Muhterem Aras in erster Linie darum, Transparenz zu schaffen und Aufklärungsarbeit über den Politikbetrieb zu leisten. Sie nennt konkrete Beispiele, wie sich junge Leute schon früh in der Politik beteiligen können. Etwa, indem sie den Jugendorganisationen der Parteien beitreten und vor allem, indem sie selbst wählen – was zum Beispiel bei den Kommunalwahlen 2024 auch für 16-Jährige wieder möglich ist. Auch in Waiblingen wird dann ein neuer Gemeinderat gewählt, in dem ehrenamtliche Bürgervertreter über die Stadtpolitik entscheiden.

Muhterem Aras hofft, dass sich möglichst viele Jugendliche beteiligen. „Es ist eigentlich Bürgerpflicht“, sagt sie über das Wählen. Außerdem erklärt sie, dass geplant sei, auch das Alter zu senken, mit dem man sich aufstellen und wählen lassen kann. Damit hätten die Schüler noch aktiver die Möglichkeit, am politischen Leben teilzunehmen.

Auf die Frage eines Schülers, was man sich von dem niedrigeren Wahlalter verspreche, antwortet Aras: „Junge Menschen fordern, gehört zu werden, also wollen wir ihnen Mitbestimmung gewähren.“

Die Rolle der Landtagspräsidentin

Von ihren Schulbesuchen erhofft sich die Landtagspräsidentin, das politische Interesse der jungen Leute fördern zu können. In ihre Erklärungen lässt sie immer wieder bildhafte Beschreibungen miteinfließen. So vergleicht sie ihre Aufgabe als Landtagspräsidentin mit der eines Schiedsrichters. „Im Landtag kann man sehr kontrovers und zugespitzt diskutieren“, da sei es wichtig das sie darauf achte, dass alles in einem geordneten Rahmen abläuft. Deswegen habe sie die Möglichkeit, Abgeordnete, wenn nötig, zu bremsen – und in letzter Konsequenz auch des Saales zu verweisen, wenn sie die Ordnungsrufe der Präsidentin ignorieren.

Aras hat in den vergangenen Jahren mehrere Abgeordnete von der Polizei aus dem Parlamentssaal eskortieren lassen. Der Bericht der Präsidentin darüber sorgt bei den Waiblinger Schülerinnen und Schülern für Lacher.

Ihre Mutter legte großen Wert auf Bildung

Auch über ihren Werdegang spricht die Grünen-Politikerin. Sie erzählt, dass ihre aus der Türkei stammenden Eltern ihr und ihren Geschwistern relativ viele Freiheiten gewährt haben. So habe sie sich als Kind schneller mit den deutschen Mitschülern anfreunden können. Vor allem ihre Mutter, selbst Hausfrau, habe großen Wert auf Bildung gelegt und habe ihren Kindern eine Perspektive in Deutschland schaffen wollen, erzählt Aras. Sie findet, dass gerade Frauen sich in der Politik stärker hervortun sollten -– es gebe immer noch zu wenige davon in diesem Bereich.

Ein Schüler fragt, ob Muhterem Aras aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist und aus einer Zuwandererfamilie stammt, mit Vorurteilen zu kämpfen hatte. „Nein, das habe ich nicht“, sagt sie über ihre politische Laufbahn. Deutschland sei sehr weltoffen, und wenn man bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, stünden einem alle Türen offen. Aras machte zunächst ihre Mittlere Reife in Nürtingen, dann das Abitur in Stuttgart und studierte später Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim. Sie arbeitete jahrelang in der Steuerberatung.

Muhterem Aras privat: Kinder, Auto, Freizeit?

Abgesehen von politischen Themen wollen die Schüler mehr über Aras' Privatleben wissen. Sie fragen nach ihrer Familie (verheiratet, zwei erwachsene Kinder), ihrem Auto (sie hat keinen privaten Pkw) oder wie sie ihre Freizeit verbringt („In der Politik hat man keine Freizeit“, antwortet Aras lachend). Auch für ihre persönliche Meinung interessieren sich die Schüler.

Gerade bei einer Frage muss die Landtagspräsidentin lachend den Kopf schütteln: „Was halten Sie von der Cannabis-Legalisierung?“ Sie erklärt, dass diese Frage bei bisher jedem Schulbesuch gestellt worden sei. Klar Stellung bezieht Aras hier nicht. Sie wolle aber warnen, dass der Konsum nicht verharmlost werden sollte und es besser wäre, „die Finger davon zu lassen“.

Ungleicher Empfang für Syrer und Ukrainer?

Gegen Ende der Veranstaltung meldet sich ein Junge zu Wort. Er stammt auch aus einer Zuwandererfamilie und will verstehen, warum die syrischen Muslime nicht so warm aufgenommen wurden wie die Ukrainer. „Sollten nicht alle Menschen gleich behandelt werden?“, fragt der 16-Jährige. Daraufhin reagiert der Rest der Schülerschaft mit Applaus. Ausführlich erklärt Landtagspräsidentin Aras, auf welchen politischen und wirtschaftlichen Gründen die unterschiedlichen Reaktionen in der Gesellschaft ihrer Meinung nach beruhen. Sie stimmt dem Schüler am Ende aber zu: „Jeder sollte herzlich aufgenommen werden.“

Den Besuch organisiert hat die Lehrerin Friedericke Sackmann. „Wir haben viele Schüler mit Migrationshintergrund, für sie ist die Landtagspräsidentin ein Vorbild.“