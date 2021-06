Musiker erinnern vom Hochwachtturm aus an das Altstadtfest, das zum zweiten Mal hintereinander ausfällt

Als Erinnerung an das Altstadtfest, das schon zum zweiten Mal hintereinander aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss, hat ein Ensemble des städtischen Orchesters am Freitagabend auf dem Hochwachtturm in Waiblingen gespielt - zur selben Uhrzeit, zu der in früheren Jahren das Altstadtfest eröffnete: also um 18.45 Uhr. Ein Ensemble des Hauptorchesters wird zudem am Sonntag im evangelischen Gottesdienst in der Michaelskirche spielen.