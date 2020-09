Am Montag, 8. September, kommt Kater Rami vom Freigang zurück nach Hause. Seiner Besitzerin Yvonne Kunz lässt er einen seltsamen Gegenstand vor die Füße fallen. Sie schaut die Beute ihrer Katze an und erschrickt: Es ist ein Stückchen Wurst – Lyoner, Bierschinken oder etwas in dieser Art – gespickt mit mehreren Nägeln. Die Waiblingerin alarmiert sofort den Tierschutzverein Waiblingen und die Polizei. Ihr Verdacht: Jemand im Gebiet Kätzenbach verteilt gefährliche Köder. Zwei Tage später dann