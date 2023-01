Nach Ärger über E-Scooter auf Gehwegen: Hier dürfen die Roller abgestellt werden

Nach dem Ärger über auf Gehwegen herumliegende E-Scooter von Lime dürfen diese in Waiblingen bald schon nicht mehr überall abgestellt werden. Stadtverwaltung und Unternehmen setzen damit einen Beschluss des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt vom Dezember 2022 um, der den seit Mai 2022 laufenden Probebetrieb nur unter dieser Bedingung bis Ende September 2023 verlängert hat. Von Montag, 30. Januar 2023, an lassen sich in Waiblingen E-Scooter von Lime nun ausschließlich auf fest eingerichteten Abstellflächen parken. Das sogenannte „Free floating“-System ist damit Geschichte.

67 Parkflächen sind in der App von Lime gekennzeichnet

„Dafür wurden in enger Absprache mit der Stadt 67 Standorte in Waiblingen sowie umliegenden Ortschaften gewählt, die in der Nähe von Knotenpunkten des öffentlichen Personennahverkehrs sowie im Innenstadtbereich maximal wenige Hundert Meter voneinander entfernt liegen“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Die Parkflächen seien in der Lime-App für Nutzer gut sichtbar gekennzeichnet.

Dies ermögliche den Fahrern, die derzeit 100 Lime E-Scooter in Waiblingen nach wie vor so zu nutzen beziehungsweise abzustellen, dass sie von überall aus ihr Ziel gut und bequem erreichen. Dass es in Waiblingen weiter nur 100 statt wie zwischenzeitlich angedacht 200 E-Scooter zum Ausleihen gibt, ist auch eine Folge des Beschlusses im Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt.

Lime-Vertreter: Flächendeckender Betrieb ist gewährleistet

„Die neu eingerichteten festen Abstellflächen ermöglichen uns nach wie vor die Gewährleistung eines flächendeckenden Betriebs und einer guten Verfügbarkeit der E-Scooter in der Stadt sowie den angrenzenden Ortschaften“ sagt Lukas Windler, Public Affairs Senior Manager bei Lime, laut Pressemitteilung des Unternehmens.

70 E-Scooter für die Kernstadt, 30 für die fünf Ortschaften

Die Stadt Waiblingen verweist in ihrer Pressemitteilung darauf, dass das neu praktizierte stationäre Konzept in dieser Konsequenz einmalig für Lime in Baden-Württemberg sei. In der Kernstadt (inklusive Korber Höhe) würden 70 Roller auf 39 Standorte verteilt stehen. In den Ortschaften Beinstein, Hegnach, Bittenfeld, Hohenacker und Neustadt sind 30 Roller für 28 Standorte vorgesehen. Neustadt hat acht Standorte, die vier anderen Ortschaften haben jeweils fünf. Dass künftig auch in den Ortschaften E-Scooter abgestellt werden können, ist ebenfalls vom Ausschuss im Dezember 2022 so festgelegt worden.

Wer einen E-Scooter von Lime ausleiht, zahlt einen Euro zum Entsperren und dann 25 Cent pro Minute. Auf nicht ordnungsgemäßes Parken außerhalb der festen Abstellflächen wird nach Angaben des Unternehmens vom 30. Januar 2023 an eine Gebühr von 25 Euro erhoben, um die Kosten für das Umparken der Fahrzeuge zu decken.

Das Unternehmen betont, seine Nutzer aufzufordern, die Verkehrsregeln einzuhalten, nur auf Straßen sowie Radwegen zu fahren und stets ordnungsgemäß zu parken. Zudem weist Lime nach eigenen Angaben Kunden in der App auf die zulässigen Abstellbereiche hin. „Ein Foto vom korrekt geparkten Fahrzeug nach Fahrtende unterstützt ordnungsgemäßes Parken“, heißt es von Seiten von Lime.

Folgende Abstellflächen befinden sich laut Lime in der Kernstadt:

Freibad Waiblingen (Schorndorfer Straße 109)

Rundsporthalle (Beinsteiner Straße 160)

Hallenbad Waiblingen (An der Talaue 10)

Im Hohen Rain

Schüttelgrabenring

Mayenner Straße

Stuttgarter Straße

Rinnenäckerstraße

Schlesierweg

Heerstraße

Ziegeleistraße

Bahnhof (zwei Flächen)

Bahnhofstraße

Zeppelinstraße

Steinbeisstraße

Fronackerstraße (zwei Flächen)

Untere Lindenstraße

Zentralklinik (Alter Postplatz 2)

Michaelskirche

Kurze Straße

Hochwachtturm

Am Stadtgraben

Fuggerstraße

Ludwigsburger Straße

Richard-Wagner-Straße

Talstraße

Neustädter Straße

Talaue

Diese Flächen liegen auf der Korber Höhe:

Korber Straße

Winnender Straße

Birkenweg

Wendelkönig

Lerchenstraße

Salierstraße

Nachtigallenweg

Schwalbenweg

Bajastraße

Neustadt:

Hohenacker:

Nelkenweg

Königshalde

Benninger Straße

Gemeindehalle Hohenacker (Rechbergstraße 37)

Bäumlesäcker

Hegnach:

Pfefferminzweg

Neckarstraße

Hartwaldhalle (Hartweg 49)

Haldenäcker

Hainbuchenstraße

Bittenfeld:

Kelterstraße

Hochbergstraße

Kirchplatz

Beethovenstraße

Waldfreibad (Freibadstraße)

Beinstein: