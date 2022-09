Nach über 20 Jahren: Spowo-Chef Marc Brommer verlässt VfL Waiblingen

Er ist das Gesicht der Spowo und hat ganze Generationen an Kindern und Jugendlichen im Verein, in Schulen und Kindergärten begleitet: Marc Brommer vom VfL Waiblingen. Nun sagt der gebürtige Stuttgarter Lebewohl – und zieht raus aufs Land. „Jetzt brauche ich ein Auto“, sagt Marc Brommer schmunzelnd. In Waiblingen sei er sonst immer mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Seine neue Wirkungsstätte ist der Basketball-Verein „Team Ehingen Urspring“ in Ehingen, einer Stadt, die rund 23 Kilometer südwestlich von Ulm entfernt liegt.

Der Fokus der Familie Brommer liegt nun auf dem Hochleistungsbasketball

Damit verabschiedet sich der 55-Jährige nach über 20 Jahren aus Waiblingen und hinterlässt ein großes Erbe. Der Abschied an sich fällt Marc Brommer eigentlich nicht schwer. „Es ist ein Kommen und Gehen im Leben.“ Und trotzdem gehen die vielen Jahre beim VfL Waiblingen nicht spurlos an ihm vorbei. Im Verein begleitet Marc Brommer so manche Sportlerin und manchen Sportler vom Kindergarten bis zum Erwachsenenalter – man kenne sich eben über die Jahre. „Es fällt mir nicht leicht, aber das ist das Leben.“

Die Entscheidung, in den Alb-Donau-Kreis – genauer gesagt nach Schelklingen – umzuziehen, sei eine Entscheidung der Familie gewesen. Sohn Flynn Brommer, 14 Jahre alt und Basketballer, sei dem VfL Waiblingen entwachsen und geht nun im Urspring-Internat zur Schule, die einen Schwerpunkt auf Hochleistungsbasketball legt. Und weil es sich im Zuge dessen angeboten habe, wechselt Marc Brommer zum angegliederten Verein „Team Ehingen Urspring“. Dort wird er, wie in Waiblingen, als Jugendkoordinator arbeiten und Teil des Trainer- und Organisationsteams sein.

Damit kehrt der 55-Jährige auch zu seiner eigenen Sportart, dem Basketball, zurück. Für den 55-Jährigen sei es nach über 20 Jahren beim VfL Waiblingen an der Zeit gewesen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. „Wenn man so viele Jahre in einem Verein ist, hat man schon alles mitgemacht und so manche Grenze erreicht“, sagt Marc Brommer.

Vom Trainer zum Spowo-Leiter: Marc Brommer übernimmt viele Aufgaben

Der VfL Waiblingen war dem 55-Jährigen zu Beginn der 1990er Jahre schon nicht unbekannt. Erste Berührungspunkte mit dem VfL Waiblingen hatte Marc Brommer als Spieler, in Wettkämpfen gegen den Verein.

Anfang der 90er Jahre kam er dann als Trainer für die Damenmannschaft in die Abteilung Basketball beim VfL. Nach seinem Lehramtsstudium der Fächer Sport und Politik wechselte er 1998 hauptberuflich zum Verein. Fortan arbeitete er als Trainer im Basketball der Frauen und mit den Kleinsten im Verein. Seine Aufgabe sei es damals gewesen, „die gesamte Basketball-Abteilung aufzustellen, so dass sie über die Kinder- und Jugendarbeit definiert wird“, sagt Brommer.

Heute kennen ihn die meisten Menschen aus der Kindersportschule (Kiss) und der Sportfreizeit (Spowo) des VfL Waiblingen. Der Stuttgarter war wesentlich am Aufbau, der Erweiterung und Etablierung beider Angebote beteiligt. In der Kindersportschule unterrichtete Brommer fünfmal die Woche nachmittags Kinder unter zehn Jahren. Ziel sei es, die Mädchen und Jungen fit zu machen und gezielt zu fördern.

Als das Konzept auf die Hort- und Kernzeitbetreuung an Schulen und Kindergärten ausgeweitet wurde, übernahm Marc Brommer das Sportprogramm am evangelischen Kindergarten Pusteblume. Seit 2003 veranstaltete er dort Bewegungskurse.

„Das Konzept soll auch dazu beitragen, dass die Erzieher und Betreuer sich etwas für den Alltag abschauen können und die Übungen an die personellen und räumlichen Gegebenheiten angepasst sind.“ Das habe ihm immer Spaß bereitet, in den letzten Jahren war er aber nicht mehr in der Kindersportschule aktiv.

Sportfreizeit in den Ferien: Zahl der Anmeldungen gestiegen

Eines lässt sich sicher sagen: Ohne ihn hätte es die Spowo, so wie sie heute angeboten wird, nicht gegeben. Im Jahr 2001 hat Marc Brommer gemeinsam mit einer Kollegin die Leitung für die Sportfreizeit übernommen – nichtsahnend, was ihn erwartet. Heute weiß er: Neben den Kindern sind die Betreuer das Wichtigste. Die Sportfreizeit „ist nicht nur ein Produkt für Kinder, sondern auch für junge Erwachsene“.

Im Laufe der Jahre habe er das Team weiter ausgebaut und irgendwann die alleinige Leitung der Spowo übernommen. Zusätzlich zu dem Sommerferienangebot sind 2006 eine Pfingstwoche und 2007 die Herbstferien mit ins Spowo-Programm aufgenommen worden. Die größte Herausforderung, so Marc Brommer, sei gewesen, genügend Betreuerinnen und Betreuer zu finden. „Ab einem gewissen Alter trennen sich die Wege von jungen Erwachsenen und dem Verein, wenn es dann zum Studieren geht“, sagt er. Darum habe er den Fokus auch auf die Nachwuchsarbeit gelegt.

Ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Spowo sind dann auf die Betreuerseite gewechselt. „Es ist interessant zu sehen, wie diese Aufgabe den jungen Erwachsenen für den Lebensweg etwas mitgegeben haben“, sagt Marc Brommer. Das Interesse an der Sportwoche des VfL Waiblingen sei über die Jahre immer größer geworden. Gestartet mit 80 Kindern lagen die Teilnehmerzahlen bei 160 Stück – allerdings vor Corona.

Werte wie Menschlichkeit, Empathie und Respekt weitergeben

Der 55-Jährige hat sich stets auf die Fahne geschrieben, den Kindern und Jugendlichen Werte wie Menschlichkeit, Empathie und Respekt mitzugeben. Mit seiner jugendlichen und lockeren Art will er ein Vorbild für seine Schützlinge sein. „Mit meinem unkonventionellen Auftreten in einer konservativen Gesellschaft werde ich respektiert, weil ich die Leute ernst nehme.“ Gerade die Verabschiedung beim Verein und von seinen Wegbegleitern, darunter viele Kinder und Jugendliche, lasse Marc Brommer die Gewissheit: „Gute Arbeit geleistet und die Welt ein Stück besser gemacht zu haben.“ Auch habe er die Hoffnung, dass die Nachfolger die Herzensprojekte wie die Spowo in seinem Sinne fortführen, aber auch eigene Ideen einbringen. „Da bin ich mir sicher.“