In der Silcherstraße in Waiblingen starten die Bauarbeiten für den Ersatzbau des dortigen Wohnangebots für Menschen mit Behinderung. Das teilt die Diakonie Stetten in einer Pressemitteilung mit. Bereits seit Ende März wird das Bestandsgebäude abgerissen. Die Arbeiten für den Neubau können voraussichtlich im Mai beginnen, so die Diakonie Stetten.

Die Bewohner, die vorübergehend in Interimswohnungen umgezogen sind, werden voraussichtlich ab Herbst 2023 wieder in die Silcherstraße