Nachdem zwei junge Männer am Mittwochabend in einem Bus in Waiblingen einen 29-jährigen Mann mit geistiger Behinderung geschlagen und von ihm Geld gefordert haben sollen, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Eine Videoaufzeichnung existiert nicht, wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen unserer Redaktion mitgeteilt hat.

Unbekannt ist bislang auch, ob außer den beiden Angreifern, dem geistig Behinderten und dem Busfahrer noch jemand im Bus war. "Das gilt es jetzt