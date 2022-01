Nach dem Wohnhausbrand in Hohenacker in der Straße Im Raisger vor Weihnachten sucht die Familie nun dringend Helfer, die beim Ausräumen des Hauses helfen. „Es ist gar nichts mehr zu retten“, sagt Familienvater Oliver Tänzer. Für die Entsorgung ihres Hab und Guts hat die Familie einen Container bestellt, der am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr angeliefert werden soll. Das Haus soll von Donnerstag bis Samstag leer geräumt werden. Möglicher Arbeitsbeginn ist voraussichtlich um 9