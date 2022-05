Nach Corona: Altstadtfest Waiblingen findet statt "wie früher"

Gute Nachricht für alle Fans des Altstadtfests: Nach drei Jahren Corona-Pause findet die Party tatsächlich wieder statt. Wie immer am letzten Wochenende des Monats Juni. Die Vorfreude ist groß, die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Das Altstadtfest beginnt am Freitag, 24. Juni 2022, um 19 Uhr mit der traditionellen Eröffnung auf dem Elsbeth-und Hermann-Zeller-Platz und dauert bis Sonntag, 26. Juni.

Das Altstadtfest ist ein „Fest der Vereine, die das Fest gemeinsam mit der Stadt ausrichten. In einer Sitzung des Altstadtfestausschusses haben die Vereine nun zusammen mit der Stadtverwaltung, der Polizei, den Hilfs- und Rettungsdiensten, dem Betriebshof und den Stadtwerken organisatorische Einzelheiten besprochen. Die meisten Vereine sind über Jahrzehnte altstadtfesterprobt.

Auch das Staufer-Spektakel gibt es wieder

„Ein Altstadtfest wie früher, wie vor Corona“, von diesem Wunsch berichtet die Stadtverwaltung aus dem Altstadtfest-Ausschuss. Die aktuellen Corona-Regelungen des Landes sehen keine Einschränkungen mehr für Feste dieser Art vor. So kann es tatsächlich ein Fest „wie früher“ werden, bei dem sich Waiblingerinnen und Waiblinger, viele Gäste aus nah und fern, ja manchmal ganze Schuljahrgänge treffen, um fröhlich und friedlich miteinander zu feiern.

Auch das Staufer-Spektakel der WTM GmbH mit dem Mittelaltermarkt auf der Brühlwiese beim Bürgerzentrum wird es dieses Jahr wieder geben. Die Mittelalter-Szene befand sich ebenfalls in der Corona-Pause und freut sich nun darauf, wieder aktiv werden zu können.

Persönliche Begegnungen wurden vermisst

„Ein großer Dank gilt den Vereinen, allen Vereinsmitgliedern, Helferinnen und Helfern, die unser Waiblinger Altstadtfest erst möglich machen. Ich freue mich sehr, dass das Altstadtfest und der Mittelaltermarkt in diesem Jahr wieder stattfinden können. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen sind, die man in der Corona-Zeit sehr vermisste“, sagt Oberbürgermeister Sebastian Wolf.

Die Preise bleiben stabil

Die Vereine haben sich darauf geeinigt, als Entgegenkommen gegenüber den Besucherinnen und Besuchern des Festes die Richtpreise des letzten Altstadtfestes 2019 unverändert zu lassen. Allerdings: Die allgemeinen Preissteigerungen gehen an den Astaf-Vereinen nicht vorbei. Sie müssen höhere Einkaufspreise für Getränke und Lebensmittel verkraften. Die Stadt Waiblingen kommt ihnen daher entgegen und verzichtet dieses Jahr auf die Reinigungsumlage, um die Vereine finanziell zu entlasten.