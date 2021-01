33 infizierte Bewohner und 20 infizierte Mitarbeiter: Mitte Dezember 2020 war im Haus Miriam in Waiblingen-Süd die Lage ernst. Zwei Bewohnerinnen waren damals bereits an Covid-19 gestorben. Kurz vor Heiligabend stieg die Zahl der toten Bewohner auf fünf. Nun, Anfang Januar 2021, sind mittlerweile neun Bewohner an Corona gestorben. Allerdings ist die Zahl der Infizierten längst nicht mehr so hoch wie noch in der Adventszeit.

Bewohner noch in Quarantäne

Seit Montag, 4. Januar