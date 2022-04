Hier klebt ein Zettel mit dem Begriff „das Fenster“, dort einer, auf welchem „die Tür“ zu lesen ist. „Mira und Olesya sprechen schon recht gut Deutsch“, sagt Hanna Bauer und hebt den Daumen in Richtung der beiden Ukrainerinnen mit einem aufmunternden Lächeln. „No, no“, antwortet Olesya und winkt entschieden ab. Doch die 26-jährige Hanna Bauer bleibt dabei: „Gestern hat sie einen Brief auf Deutsch vorgelesen, das war echt richtig gut!“ Immer wieder sei sie überrascht, was für Sätze oder