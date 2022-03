Unglaublich, aber wahr: Andreas Hesky befindet sich im Ruhestand. Um seine Nachfolge gibt es jetzt Irritationen, denn die Oberbürgermeister-Wahl am 6. Februar 2022 in Waiblingen ist angefochten worden. Und nun? Bleibt die Stadt jetzt führungslos? Ergeht es dem Gewählten Sebastian Wolf so wie seinem Kernener Kollegen Paulowitsch, der zwei Jahre lang als Amtsverweser waltete? Gut möglich. Zumindest steht hinter einem der drei Einsprüche allem Anschein nach dieselbe Person wie im Fall Kernen: