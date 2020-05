Der Frühling ist immer eine gute Jahreszeit für einen Neuanfang – besonders aber in einer Gärtnerei. Bunt und üppig blühen Margeriten, Hortensien, Begonien und vieles andere in der Blumenhalle der Gärtnerei Gropper in Beinstein. Mittendrin steht Martin Gropper und strahlt. Ende Februar ist er mit seinem Betrieb aus Geradstetten zu seinem Bruder Thomas nach Beinstein gezogen – nach einer zehnjährigen Anschlagserie, für die er seinen Gärtnerei-Verpächter verantwortlich macht. Nun steht Gropper