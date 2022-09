Nach langer Suche: Ballettlehrerin aus Korb eröffnet neues Studio in Waiblingen

Für Maja Patzelt ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Nach der Eigenbedarfskündigung ihres Studios in Korb sah sich die Ballettlehrerin nach neuen Räumen um, doch die Suche blieb lange erfolglos. Die lebensfrohe Frau, die sich zu der südländischen Lebensart hingezogen fühlt und von italienischem Temperament übersprudelt, plagten monatelang Sorgen, schlaflose Nächte und Existenzängste.

Neues Studio in der Mayenner Straße

Doch das ist nun Geschichte. Die gelernte und staatlich geprüfte Masseurin hat für ihre Ballett-, Yoga- und Pilateskurse geeignete Räumlichkeiten gefunden. Unter dem vorherigen Namen „Move Relax Studio“ hat sie vor genau einer Woche ihr neues Studio in der Mayenner Straße 8 in Waiblingen eröffnet. Nur wenige Tage nach der Eröffnung im vorherigen Fitnessraum des Sporthomed Gesundheitszentrums seien die Kurse bereits gut besucht. „Es hat super angefangen“, sagt die Ballettlehrerin, „meine Schüler sind sehr zufrieden.“ Nicht nur: „Ich fühle mich auch sehr wohl“, betont die Deutsch-Italienerin.

"Liebe auf den ersten Blick"

„Der Zeitungsbericht hat alles ins Rollen gebracht“, sagt die 57-Jährige. Sie habe nach dem Artikel „Ballettlehrerin sucht neues Studio“ zahlreiche Anrufe und Angebote aus Waiblingen, Winnenden und Schmiden erhalten. Kurzum: Sie entschied sich für die Mayenner Straße, weil ihr der etwa 120 Quadratmeter große Raum von Anfang an gefallen habe: „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt Maja Patzelt.

Umzug an zwei Tagen abgeschlossen

„Ich wusste gar nicht, wie ich den Umzug schaffen soll“, erinnert sich Maja Patzelt, „es war Urlaubszeit.“ Doch dann war es so weit: An zwei Tagen im August wurde das Studio, das Maja Patzelt insgesamt neun Jahre lang in Korb betrieben hat, innerhalb von zwei Tagen komplett abgebaut und mit drei Sprintern und einem Lastwagen an den neuen Standort nach Waiblingen gebracht. Manche Gegenstände, etwa die Theke, für die sie in der Mayenner Straße keinen Gebrauch mehr gehabt hätte, verkaufte sie übers Internet. Alles andere an Pilatesbändern, Yogamatten und Gymnastikbällen fanden ihren Weg nach Waiblingen.

„Dank der Unterstützung meiner treuen Kunden und Freunde“ sagt Maja Patzelt und schaut sich in dem großen Raum um, „ist jetzt alles perfekt.“ Jeder habe seinen Teil dazu beigetragen und der Ballettlehrerin beim Umzug, beim Einrichten oder Auspacken tatkräftig unter die Arme gegriffen.

Neue Ballettgruppe für Kinder

Auch wenn Maja Patzelt inzwischen am neuen Standort drei neue Teilnehmer für ihre Pilates - und Yogakurse gewonnen hat, sind ihre Ballettkinder aus Korb aufgrund der Entfernung nicht mitgegangen. Deshalb plant die 57-Jährige eine neue Kinder-Ballettgruppe in Waiblingen zu bilden.

Neu im Angebot sind die Kurse „Fitness mit Baby“ und „Yoga in der Schwangerschaft“, die Maja Patzelts 31-jährige Tochter Mirella anbieten wird. Maja Patzelt freut sich auf den neuen Standort und die neuen Herausforderungen. Sie sagt: „Es ist so aufregend gerade alles.“

Kurse im „Move Relax Studio“

Weitere Informationen zu den Kursen und Zeiten gibt es online unter www.move-relax-studio.de.