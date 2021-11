In der Kita Kirchäcker in Waiblingen-Hohenacker sind drei Kinder aus einer Gruppe sowie zwei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich in Quarantäne. Das hat die Stadt am Samstagabend mitgeteilt. Die Einrichtung bleibt am Montag, 15. November, zunächst geschlossen.

Für die Kinder und die Beschäftigten der Kita werden PCR-Reihentestungen durchgeführt, so die Stadt. Voraussetzung für den Zutritt zur Kita nach Wiedereröffnung sei die Vorlage