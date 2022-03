Nach der großen Fällaktion im Staatswald von Hochdorf hat Forst BW, der größte Forstbetrieb in Baden-Württemberg, wie angekündigt mit Kindern Bäume gepflanzt. In dem erst im Februar gerodeten Waldstück, durch das auch Menschen aus dem benachbarten Bittenfeld oft spazieren gehen, haben nun zwei Erzieherinnen und ein Erzieher vom Kinderhaus Hochdorf mit 17 Kindern insgesamt 21 junge Eichen in der Erde verbuddelt. Und an einem großen Waldweg wurden von ihnen zudem neun Wildbirnen