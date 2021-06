Der Wasserrohrbruch in der Salierstraße in Waiblingen in der Nacht von Montag auf Dienstag (22. Juni) hat weitere Folgen: Die Straßenoberfläche muss im Bereich der Hausnummern 32 bis 44 wiederhergestellt werden. Dieser Abschnitt der Salierstraße wird deshalb von Montag, 28. Juni, bis Freitag, 2. Juli, voll gesperrt.

Das hat der Bereichsleiter Technik der Stadtwerke, Bernhard Zipp, auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt.

Für die Dauer der Straßensanierung wird der Busverkehr