Am Mittwochnachmittag (30.10.) in der Zeit zwischen 15.05 Uhr und 15.45 Uhr hat ein bisher unbekannter Autofahrer laut Polizeibericht in einer Tiefgarage in der Oberen Sackgasse einen geparkten Suzuki beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der Schaden am geparkten Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer07151/950422 entgegengenommen.

