Die Karotten an der „Klettermöhre“ sind an ihrer orangefarbenen Farbe gleich erkennbar. Dass die Form des Rutschenturms einer Pastinake nachempfunden wurde, darauf muss man erst mal kommen. Alle neu angeschafften Spiel- und Klettergeräte auf dem wiedereröffneten Spielplatz am Hasenweg in Neustadt greifen das beliebte Haustier des Straßennamens spielerisch auf.

Kinderstimmen sind auf dem Spielplatz Hasenweg künftig wohl wieder häufiger zu hören. Die ersten Testspieler waren schon da