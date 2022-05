Nachbarn angegriffen: Frau aus Waiblingen droht dauerhaft Psychiatrie

Das Stuttgarter Landgericht hat den Prozess gegen eine 52-Jährige eröffnet, die in einem Mehrfamilienhaus im Waiblinger Stadtgebiet ihre Nachbarn beleidigt und mit dem Tod bedroht haben soll. Die Frau wurde aus der Psychiatrie in den Gerichtssaal gebracht und gilt aufgrund einer anhaltenden wahnhaften Störung bereits als schuldunfähig.

Raus kommt die Angeklagte aus dem Maßregelvollzug nur, wenn sie ins betreute Wohnen geht. Das machte ihr Richter Volker Peterke am ersten Verhandlungstag klar. Denn so etwas wie die angeklagten Vorfälle, könne keinen Nachbarn zugemutet werden: Mit den Worten „haltet eure dumme Gosch’“, so der Staatsanwalt, sei die 52-Jährige am 16. Dezember 2020 ins Treppenhaus gekommen, wo sich zwei Nachbarn unterhielten, und habe ein etwa 40 Zentimeter langes Beil aus der Innentasche ihrer Jacke gezogen.

Mit den Worten „Ich bring’ euch um, ihr Kriminellen“, habe sie einem dieser Nachbarn das Beil bedrohlich über den Kopf gehalten. Am 29. Dezember 2020, so der Ankläger weiter, habe die Frau im Keller wieder einen Nachbarn mit dem Beil und mit dem Tode bedroht. Auch ihre Wohnungstür, wo ein Nachbar zu dieser Zeit einmal klopfte, habe sie mit diesem Beil in der Hand geöffnet und den Mann als „Ausländer“ beschimpft.

„Wenn das so weitergeht, bring’ ich euch alle um“, soll die 52-Jährige am 1. Januar vergangenen Jahres gesagt haben und eine 84-Jährige gegen die Wand gedrückt haben, die mit ihrer Haushaltshilfe im Treppenhaus war. Die Seniorin sei am Schlüssel der Angreiferin hängengeblieben und habe sich dabei an der Hand verletzt. Die Angeschuldigte habe das Handy der 84-Jährigen genommen, es auf den Boden geschleudert und mit den Füßen zertreten. Hier lautet die Anklage nicht nur auf Bedrohung, sondern auch auf Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Zwei Nachbarinnen hatten der Anklage zufolge am Morgen des 8. Januar vergangenen Jahres das Vergnügen mit der Beschuldigten. Sie hätten sich von der Deutschen als „dreckige Schlampen“ und „Kanakenfotzen“ beleidigen lassen müssen.

Am Telefon einen Richter bedroht?

Ein strafrechtlich relevantes Telefonat hatte die Angeklagte im Oktober 2021 mit einer Mitarbeiterin eines Richters am Amtsgericht Waiblingen, wo sie erklärte, wenn dieser ihre Betreuung nicht aufhebe, habe er bald „eine Schusswaffe in der Fresse“.

„Was ihr gesagt habt, ist alles Lüge“, meinte die Beschuldigte zu den Anklagevorwürfen. „Ich bin kein Psycho“, bestand sie darauf, dass sie hier das Opfer sei und die Nachbarn die Täter.

Für die Zeugenvernehmungen ordnete Richter Volker Peterke, dem sie ständig dazwischenquatschte, an, dass die bereits vorbestrafte Waiblingerin jeden Zwischenruf unterlässt. Ein Psychiater soll ein Gutachten erstellen. Davon wird abhängen, ob sie endgültig in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird oder nicht.

Zu ihren persönlichen Verhältnissen befragt, sagte die Angeklagte zur Besetzung der fünften Strafkammer, „das geht euch gar nichts an“. Im Übrigen sei ihr „Ex“ Polizeichef. Als der Richter fragte, wie der „Ex“ denn heißt und wo er arbeitet, antwortete sie, das spiele keine Rolle. „Wir haben sie angezeigt“, erzählte einer der Nachbarn im Zeugenstand. „Wir waren für sie die Ausländer, die ihr Deutschland weggenommen haben.“ So eine Nachbarin, die einem auch noch Klebstoff ins Schloss der Kellertüre und Speiseöl an den Türrahmen schmiere, wünsche er keinem Menschen.