Nachfrage gestiegen: Büchereien in Waiblingen wollen Orte ohne Konsumzwang sein

Die Nutzer der Stadtbücherei Waiblingen haben 2022 wieder deutlich mehr Bücher, Filme und andere Medien ausgeliehen als in den beiden vorausgegangenen Corona-Jahren, in denen die Bücherei teils geschlossen hatte oder strenge Regeln galten. Das Niveau von 2019 wurde zwar nicht erreicht – Leiterin Ute Bräuninger-Thaler erklärt, warum das so ist und warum sie die jüngsten Zahlen dennoch für „phänomenal“ hält. Sie beobachtet zudem, dass viele Schülerinnen und Schüler die Bücherei wieder nutzen, auch für Lerngruppen oder zum Spielen. Neu: Sie sollen hier bald lernen können, Fake News zu erkennen.

Rund 450.000 Ausleihen hat es im vergangenen Jahr gegeben, in der Stadtbücherei im Marktdreieck und den Ortsbüchereien zusammen. Deutlich mehr als im ersten Pandemie-Jahr 2020 (428.000) und vor allem 2021 (332.000).

Aber auch deutlich weniger als 2019: Damals, vor Corona, wurden über 520.000 Medien ausgeliehen. Das sei jedoch ein außergewöhnliches Jahr gewesen, so Ute Bräuninger-Thaler. Vor allem wegen der Remstal-Gartenschau fanden viele Veranstaltungen statt, was die Ausleihen in die Höhe trieb.

Mit der Bilanz für 2022 sei sie „sehr happy“, zumal auch in den von Lockdowns und G-Regeln geprägten Vorjahren die Nutzung relativ gut gewesen sei. Für die Leiterin war es „eine Freude, den Bericht für 2022 zu schreiben“, sagt sie. „Wir haben gut aufgeholt.“

Bestand ausgedünnt

Ein wenig ausgedünnt haben die Bibliothekarinnen den Bestand: 2019 ist die Roman-Abteilung in der Stadtbücherei ins Untergeschoss umgezogen, dabei habe man auch einige der Bücher aus dem Verkehr gezogen. Auch bei Kinderliteratur und CDs („Wer hat heute überhaupt noch einen CD-Player?“) wurde aussortiert. Bei den CDs ungefähr die Hälfte des Bestandes, sagt die Leiterin. Die Ausleihen waren hier seit Jahren zurückgegangen. Dafür gibt es mehr Digitales, auch Filme zum Streamen, und Hörbücher - diese auch in englischer oder ukrainischer Sprache. Die digitalen Ausleihen lagen im Super-Jahr 2019 noch bei rund 33.000, um dann im ersten Corona-Jahr auf über 55.000 nach oben zu schnellen. Seitdem liegen sie mit leichten Zuwächsen auf diesem Niveau, zuletzt bei 57.000.

150.000 Besucher waren 2022 in der Stadtbücherei oder den Ortsbüchereien. 2021 waren es coronabedingt nur 85.000. Auch hier haben sich die Einrichtungen zuletzt dem Remstal-Gartenschau-Jahr 2019 wieder angenähert, damals waren fast 170.000 da gewesen.

Stadtbücherei Waiblingen soll hohe Aufenthaltsqualität haben

Ute Bräuninger-Thaler freut die Wiederbelebung. „Jetzt ist die Bücherei wieder das, was sie sein soll.“ Nämlich nicht nur ein To-go-Ort, sondern einer zum Bleiben. Die Aufenthaltsqualität ist der Leiterin wichtig. Die Bücherei sei „ein geschützter Raum, wo man sich aufhalten kann, ohne etwas konsumieren zu müssen“. Deswegen ist etwa der Lesebereich attraktiver gestaltet worden, es gibt seit einiger Zeit aber auch neue Tische zum Backgammon- und Schachspielen.

Und zum Puzzeln: An einem Tisch liegt inzwischen schon das zweite Puzzle mit 1000 Teilen. „Es sitzt immer wieder jemand dort und puzzelt“, berichtet Bräuninger-Thaler.

Neu: Schüler sollen Fake News erkennen lernen

Besonders freut sie, dass die kurz vor Corona umgestaltete und dann aus Hygienegründen weggepackte Jugendecke nun endlich genutzt wird. Überhaupt sind wieder viele Kinder und Jugendliche da, oft mit der Schule. Für sie gibt es in diesem Jahr zwei neue Projekte: zur Leseförderung in Kooperation mit der Stiftung Lesen. Und zur Medienkompetenz: Jugendliche sollen lernen, Fake News, bewusst falsche Berichte, von seriösen Nachrichten zu unterscheiden. Mit Beratung einer Fachstelle aus Norddeutschland erarbeitet eine Mitarbeiterin gerade ein Konzept ein für die Waiblinger Bücherei.