Ein 34-jähriger Mann ist am 7. Januar in einer Mietwerkstatt im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental von Schüssen getroffen worden und wäre fast an seinen Verletzungen gestorben. Vier Brüder irakischer Abstammung müssen sich deshalb seit diesem Dienstag vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Alle vier sind wegen versuchten Mordes angeklagt.

Am ersten Prozesstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Demnach wirft die Staatsanwaltschaft allen vier Männern versuchten Mord vor