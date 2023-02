Narrensturm Waiblingen: Narren wollen Fellbach eingemeinden - OB Wolf hat Zweifel

Es war kein Rathaussturm wie jeder andere am Schmotzigen Donnerstag in Waiblingen: Zum einen gaben Salathengste und Remshexen nach der quälend spaßfreien Corona-Pause ihr Comeback. Zum anderen hat im zu stürmenden Rathaus inzwischen ein anderer OB das Sagen als die 16 Jahre zuvor. Der versteckte sich nicht etwa in einem Schafspelz, sondern gab sich durch eine Wolfsmütze eindeutig zu erkennen. Nachdem er notgedrungen den Rathaus-Schlüssel an Hexen, Gardemädchen und Präsidenten der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft und der Waiblinger Karneval Gesellschaft abgab, wurde er abgeführt zum Narrengericht.

"Fake News"-Vorwurf beim Narrengericht

Ihren Vorwurf, er habe noch keine Faschingsveranstaltung besucht, konnte er als Fake News enttarnen. Konfrontiert mit dem Vorwurf, Waiblinger Narren müssten für ihre Partys ständig nach Kernen, Korb und Fellbach ausweichen, und mit der Forderung, sie daher einzugemeinden, bewies Sebastian Wolf, dass er delegieren kann: Das mögen sie bitteschön selber machen! Allerdings mit einer Bedingung: „Bis dahin solltet ihr aber klären, wie ihr das mit dem Fellbacher Turm hinbekommt".