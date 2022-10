Neu auf dem Wochenmarkt in Waiblingen: Was der Stand „Kleeblatt A.K.A“ zu bieten hat

Ab Samstag, 1. Oktober 2022, bekommt der Waiblinger Wochenmarkt eine neue Beschickerin. Ayse Kochan Aydins Stand „Kleeblatt A.K.A“ wird unter den Arkaden auf dem Marktplatz zu finden sein. Sofern der Stand erfolgreich ist, wird er nicht nur jeden zweiten, sondern jeden Samstag auf dem Wochenmarkt sein. Dort verkauft Ayse Kochan Aydin gemeinsam mit ihrem Mann Yusuf Aydin ihre türkischen Spezialitäten.

Das Angebot verändert sich wöchentlich

Es gibt sowohl Süße wie auch salzige Kleinigkeiten zu kaufen: Kekse, Baklava, gefüllte Weinblätter, Knödel, Lamacun, Börek und vieles mehr. Unter anderem verkauft sie auch vegetarische sowie vegane Kost. Das Besondere an ihrem Stand – jede Woche gibt es etwas Neues. Kochan Aydin habe „eine Sammlung verschiedener Rezepte“, so dass sie dem Wochenmarkt jedes Mal etwas anderes bieten könne, so die Welzheimerin. Diese Erfahrung machte sie bereits in Plüderhausen, wo das „Kleeblatt A.K.A“ gelegentlich ein Teil des Wochenmarkts war.

Allerdings sei das Beschicken eines Marktes mit „großem Aufwand“ verbunden, denn sie kocht und backt all ihre Waren alleine in ihrer Küche. Gleichzeitig könne sie so die Frische ihrer Ware garantieren, da sie diese stets pünktlich zum Verkauf zubereite. Die Produkte, welche auf dem Markt nicht verkauft wurden, verschenke sie an ihre Nachbarn oder ihr Mann verteile sie an seinem Arbeitsplatz. Der Bäckerin sei Nachhaltigkeit wichtig, darum würde sie „niemals etwas wegwerfen“ und „lieber anderen eine Freude machen“. Zudem stecke sie „viel Zeit und Mühe“ in die Zubereitung.

Erst zwei Kinder, dann zwei Studiengänge

Ayse Kochan Aydin hat schon immer gerne gebacken und hat sich deswegen dazu entschieden, es zu ihrem Beruf zu machen. 2006 wollte die damals 27-Jährige ein Café in Esslingen eröffnen. Diesen Traum konnte sie sich jedoch nicht erfüllen, da sie sich primär um die Familie kümmerte. Als ihre zwei Kinder älter und somit selbstständiger wurden, kam sie auf ihre Idee zurück. Nachdem sie keinen passenden Standort fand, meldete sie 2016 ein Kleingewerbe an und verkauft seitdem ihre Backwaren online.

Nebenher studiert die 43-jährige Hauswirtschaft in Form eines Fernstudiums. Sie befindet sich bereits im vierten Semester und möchte, sobald sie den Abschluss hat, erneut studieren – und zwar Kulinarik. Kochan Aydin erhofft sich nach dem Studium einen Kreativkurs zum Backen und Verzieren von Torten leiten zu können. „Ich möchte mich immer weiterentwickeln und an den Herausforderungen wachsen“, so Ayse Kochan Aydin. Der ein oder andere kennt sie auch von Instagram, wo ihr mehr als 15.000 Menschen folgen. Auf dem Account sind Bilder ihrer Backwaren zu sehen, darunter hauptsächlich ihre Torten. Denn die Welzheimerin kreiert nach individueller Bestellung eine Wunschtorte für jegliche Anlässe: Geburtstag, Jahrestag, eine Hochzeit oder sonstige Ereignisse.

Ehemann Yusuf Aydin hilft mit

Auch Unternehmen können für große Feste eine Bestellung in Auftrag geben. Die meisten Aufträge kämen aus der Region Stuttgart und sie sei vor allem durch den „guten Ruf“ ihrer Torten im Umkreis bekannt geworden. Die meiste Zeit hole der Kunde die Backware bei ihr Zuhause ab, aber es gebe auch ein Lieferangebot. Dabei sei ihr Mann eine „große Unterstützung“, da er ihr stets bei dem Verkauf ihrer Ware helfe. Der 44-Jährige arbeite in einer Gießerei in Esslingen und finde stets die Zeit, um ihr beizustehen, so seine Frau.

Die Familie ist Ayse Kochan Aydin sehr wichtig und das wollte sie mit ihrem Geschäft verbinden. „Ich liebe Kleeblätter und wir sind zu viert – also passt es“, erklärt die Besitzerin, wie es zu dem Namen ihres Standes kam. Neben dem Wochenmarkt wird das „Kleeblatt A.K.A“ auch einen Platz auf dem Waiblinger Weihnachtsmarkt erhalten.