Neu auf dem Wochenmarkt Waiblingen: Ehepaar Öztürk aus Nürtingen verkauft Kaffee

Auf dem Wochenmarkt in Waiblingen gibt es nun ein Kaffee-Mobil. Eigentlich wollten sich die Inhaber, Vedat Öztürk (35) und seine Frau Cansu Turan-Öztürk (32), schon vor rund vier Jahren im Kaffee-Geschäft selbstständig machen – also noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Die beiden Nürtinger träumten davon, ein eigenes Café aufzumachen – doch davon nahmen sie dann wieder Abstand. „Die Mietpreise werden immer teurer“, erläutert Cansu Turan-Öztürk. Ihre Lösung: „Da fangen wir mit einem Anhänger an.“

Cansu Turan-Öztürk arbeitet noch als Angestellte – ihr Mann nicht mehr

Der Waiblinger Wochenmarkt ist nun der erste, auf dem das Ehepaar präsent ist. Mitte März 2023 ging es los, nach zwei Samstagen werden die beiden an diesem 22. März 2023 erstmals auch an einem Mittwoch mit ihrer mobilen Kaffeebar vertreten sein. Die Zeiten sind stets gleich: von 7 bis 13 Uhr. Während am Samstag Cansu Turan-Öztürk und ihr Mann vor Ort sind, ist Vedat Öztürk mittwochs alleine am Kaffee-Mobil. Seine Frau hat nämlich unter der Woche keine Zeit. „Ich bin noch voll berufstätig“, sagt die 32-Jährige, die im Bereich Personal für ein amerikanisches Unternehmen arbeitet. Vedat Öztürk hat dagegen seinen Job als Sachbearbeiter im Personalwesen aufgegeben und sich komplett selbstständig gemacht.

Der Stand befindet sich in der Kurzen Straße vor der Buchhandlung Osiander

Das Kaffee-Mobil, das als Anhänger mit dem Auto transportiert werden kann, hat das Ehepaar im Dezember 2022 erworben. Auf den Waiblinger Wochenmarkt sind Cansu Turan-Öztürk und ihr Mann von einem befreundeten Paar aus Schorndorf aufmerksam gemacht worden. Also sahen sich die Nürtinger den Markt ein paarmal an, bewarben sich und wurden schließlich genommen. Ihr Stand befindet sich in der Kurzen Straße 24, direkt vor der Buchhandlung Osiander. Der Name des Kaffee-Mobils setzt sich aus den beiden Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen zusammen: „Ca“ von Cansu und „Ve“ von Vedat ergibt „Cave“.

Cansu Turan-Öztürk und ihr Mann sind auch auf dem Krämermarkt in Kirchheim unter Teck

Momentan hat das Ehepaar nicht vor, auf einem zweiten Wochenmarkt regelmäßig präsent zu sein. Angedacht ist aber, auch mal einzelne Krämermärkte aufzusuchen, wie etwa den Krämermarkt in Kirchheim unter Teck. Beim Waiblinger Danielsmarkt am Dienstag, 11. April, ist das Kaffee-Mobil aber nicht. „Das hat leider nicht geklappt“, sagt Cansu Turan-Öztürk.

Den Kaffee bezieht das Paar von „Gentlemans Blend“ aus Pforzheim. Vor Ort gleich trinken können Kunden im Kaffee-Mobil unter anderem Espresso, Flat White (ähnelt einem Cappuccino), Americano, also einen mit Wasser verdünnten doppelten Espresso, oder heiße Schokolade. „Wir schauen, dass unsere Milch bio ist“, sagt Cansu Turan-Öztürk. Veganer erhalten auf Wunsch eine Milchalternative aus Erbsenprotein.

Zubereitet wird der Kaffee von einer Siebträgermaschine der Marke Casadio. Geplant ist, dass im Kaffee-Mobil in Waiblingen auch süße Stückle gekauft werden können, wie etwa Rosinenschnecken oder vegane Muffins. Hier befinden sich die Betreiber des Kaffee-Mobils gerade in Verhandlungen mit einer Bäckerei.

„In jedem Land schauen wir: Wo gibt es den besten Kaffee?“

Cansu Turan-Öztürk und ihr Mann verkaufen an ihrem Stand auch abgepackte Kaffeebohnen zum Mitnehmen, seien es Kaffeebohnen aus Peru oder Mischungen aus unterschiedlichen Ländern, wie etwa beim Espresso Classico, der aus Arabica-Bohnen aus Brasilien und Robusta-Bohnen aus Indien besteht. Beide sind selbst verrückt nach Kaffee – und das zeigt sich laut Cansu Turan-Öztürk auch immer im Urlaub. „In jedem Land schauen wir: Wo gibt es den besten Kaffee?“