Neu in Waiblingen: Demeter-Gemüse und Obst von David Sing auf dem Wochenmarkt

Seit 2020, als Ottmar Dänzer in der Frühphase der Corona-Pandemie seinen Bioland-Stand aufgab, klaffte auf dem Waiblinger Wochenmarkt eine Lücke. Damit ist jetzt Schluss, denn am Mittwoch feiert David Sing aus Pleidelsheim seine Premiere unter den Arkaden des Alten Rathauses mit einem neun Meter langen Stand. Die Gärtnerei arbeitet seit Mitte der 80er Jahre mit dem Demeter-Verband zusammen.

Bis zum vergangenen Jahr war die Familie nur in der Erzeugung tätig und vertrieb ihre Produkte an Weiterverkäufer. Nun hat sie den Schritt in die Direktvermarktung gewagt: Seit vergangenem Jahr betreibt sie einen Marktstand am Feuersee im Stuttgarter Westen. Während dieser neu gegründete Markt noch dabei ist, sich zu finden und die – durchaus schon vorhandene – Stammkundschaft zu vergrößern, trifft David Sing in Waiblingen, wo er in Zukunft mittwochs und samstags anzutreffen sein wird, auf ein etabliertes Umfeld.

Mit einer Betriebsgröße von rund fünf Hektar, wovon etwa ein Hektar mit Glas- beziehungsweise Folienhäusern genutzt wird, kann das Team um den 32-jährigen David Sing zuverlässig gute Qualität produzieren. Die große Gewächshausfläche macht es möglich, eine Vielfalt an Tomaten- und Auberginensorten sowie die saisonale Lieferfähigkeit von Paprika, Gurken und Charantais-Melonen zu gewährleisten.

Bio-Produkte auch vom Großmarkt

Vor zehn Jahren hat David Sing die Gärtnerei von seinem Vater übernommen. Verkauft wird eine Mischung aus selbst erzeugter Ware wie Feldsalat, Petersilie und Postelein sowie Zugekauftem: Um das komplette Sortiment inklusive Bananen und Ingwer anzubieten, fährt er zweimal die Woche auf den Großmarkt. Nach der Vorgabe des Verbands achtet er beim Zukauf auf Demeter-Ware, aber wenn sie nicht verfügbar ist, wird ausgewichen auf andere Verbände wie Bioland oder Egebio.

Feldsalat im Sonderangebot

Ein bisschen Aufregung gehört dazu vor der Premiere. „Aber ich denke, ich bin gut vorbereitet.“ An der neuen Wochenmarkt-Aktion, bei welcher die Beschicker gemeinsam mit der WTM GmbH Sonderangebote bewerben, beteiligt sich der gelernte Gärtner gleich mit seinem Feldsalat. 100 Gramm kosten bis zum 22. Februar 1,80 Euro. Auch sieben weitere Beschicker machen mit bei dieser ersten Rabattaktion, bei der „wie im Supermarkt“ für eine begrenzte Zeit von Äpfeln bis Wirsing einige Preise bewusst reduziert werden.

„Der Kontakt mit den Kunden macht uns Spaß“

Eine positive Erfahrung aus Stuttgart nimmt er direkt mit nach Waiblingen: „Der Kontakt mit den Endkunden macht uns wirklich Spaß.“ Am Mittwoch gehen die Pleidelsheimer zunächst zu dritt an den Start, für den besucherstärkeren Samstag wird das Team je nach Erfahrungen des ersten Tages aufgestellt.

Selbstbedienungskassen waren wegen Corona nicht zulässig

Die Gärtnerei Dänzer aus der Nähe von Backnang hatte – auch altersbedingt - größere Mühe, den zusätzlichen Aufwand für die damals festgelegten Corona-Sicherheitsmaßnahmen aufzubringen, berichtet WTM-Marktmanagerin Jeannine Böhmler. Hintergrund ist nicht zuletzt Personalmangel, der auch im Bereich der Märkte ein Problem darstellt. Das Konzept mit Selbstbedienungskassen war von Seiten der Behörden nicht mehr zugelassen – und die Firma hatte keine Kapazitäten, auch noch die Kassen zu bedienen. Den Hofladen im Ort Germannsweiler betrieb und betreibt Ottmar Dänzer aber weiter. Der Plan war laut Jeannine Böhmler ohnehin dahin gegangen, in den nächsten Jahren aufzuhören.

„Bereits in der Vergangenheit haben die Stände auf dem Wochenmarkt immer wieder Aktionspreise für ihre Kunden bereitgehalten“, so Jeannine Böhmler. „Was neu ist, dass die Organisatoren des Wochenmarkts nun gebündelt vorab die Kunden darüber informieren. Im gemeinsamen Gespräch mit dem Marktbeirat haben sie sich für diese Idee ausgesprochen.“ Im zweiwöchentlichen Rhythmus werden nun die Angebote zusammengefasst und veröffentlicht.