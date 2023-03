Neubau-Projekt in Beinstein: Preise der Wohnungen gestiegen, Verkauf stagniert

„Die Preise sind noch mal extrem gestiegen“: Frances Moreira de Castro (32) ist froh, dass sie mit ihrem Ehemann Bruno Moreira de Castro (33) die Wohnung auf dem Hasenstall-Areal in Waiblingen-Beinstein bereits im April 2021 gekauft hat. Zwei Jahre später, sagt sie, würde sie für ihre 68 Quadratmeter große Wohnung viel mehr aufbringen müssen. „Zu dem Preis, was es jetzt kostet, könnten wir es uns nicht leisten.“

Arbeiten haben sich immer wieder verzögert

Noch sind die Gebäude mit den insgesamt 20 Wohnungen in der Ortsmitte von Beinstein nicht fertig – denn die Arbeiten haben sich nach dem Beginn des Abrisses im Sommer 2020 immer wieder verzögert. Nach einem monatelangen Baustopp ging es im September 2022 wieder weiter. Die Verzögerungen auf dem Hasenstall-Areal in den Monaten davor erklärte Mustafa Yazici vom Büro ID Architekten bereits im Sommer 2022 mit den höheren Zinsen und Baupreisen, die zur Folge hatten, dass mit den Banken alles neu abgestimmt werden musste. Stand Anfang Oktober 2022 waren dann zehn der 20 Wohnungen verkauft.

Ehepaar Moreira de Castro zahlte beim Notartermin vor zwei Jahren weniger

Vermarktet wird alles von der Kreissparkasse Waiblingen. Eine 68 Quadratmeter große Wohnung mit drei Zimmern, wie sie das Ehepaar Moreira de Castro vor zwei Jahren gekauft hat, kostet im Hasenstall-Areal aktuell 414.800 Euro. Nur die Preise für den Tiefgaragenstellplatz haben sich seit April 2021 nicht geändert.

Eine 82 Quadratmeter große Wohnung im Erdgeschoss mit drei Zimmern wird aktuell für 508.400 Euro angeboten, für 87 Quadratmeter und drei Zimmer mit Balkon zahlen Interessenten 530.700 Euro. Für 109 Quadratmeter sind 721.000 Euro fällig. Mehr als zehn Wohnungen sind Stand jetzt noch nicht verkauft, wie Mustafa Yazici auf Nachfrage einräumt. Der Architekt ist einer der Gründer der MSN Kerner Immobilien GmbH, die bei dem Bauprojekt als Investor und Bauherr fungiert. Zehn Wohnungen waren es auch schon im Oktober 2022. Es gibt aber ein, zwei ernsthafte Interessenten, die sich laut dem Architekten eine Wohnung vormerken ließen. Ein Notartermin sei aber noch nicht vereinbart. Am Zeitplan für den Bau hat sich nach Mustafa Yazicis Angaben aber nichts geändert. „Der Rohbau entwickelt sich ganz gut.“ Fertig werden soll alles im Jahr 2024.

In dem Neubau muss auch eine Gastronomie angesiedelt werden

In dem Neubau selbst soll es auch wieder eine Gastronomie geben, als Ersatz für die Gaststätte Hasenstall. Da es sich um eine Auflage der Kommune handelt, muss die MSN Kerner Immobilien GmbH als Bauherr diese auch erfüllen. Hier, betont Mustafa Yazici, stimme man sich eng mit dem Ortsvorsteher von Beinstein ab.

Frances Moreira de Castro und ihr Mann sind auf das Neubauprojekt an der Rathausstraße in der Ortsmitte von Beinstein bereits 2020 aufmerksam geworden. Es ist ihre erste Eigentumswohnung, beide leben derzeit noch gemeinsam zur Miete. „Wir wohnen ja jetzt in Stuttgart, das ist schon ein Unterschied zu so einem kleinen Ort.“

Junges Ehepaar: „In Stuttgart können wir uns keine Neubauwohnung leisten“

Frances Moreira de Castro stammt eigentlich aus Thüringen und kam einst nach der Ausbildung in die Region, ihr Mann wuchs in Steinheim an der Murr im Landkreis Ludwigsburg auf. Eigentlich wollte das Paar nicht eine Wohnung kaufen, die erst neu gebaut werden muss – aber bei der Suche nach einer bereits fertigen Wohnung war nie die richtige dabei. Dazu kommt, dass der Traum von einer Eigentumswohnung in Stuttgart schwerer zu erfüllen gewesen wäre. „In Stuttgart können wir uns keine Neubauwohnung leisten.“

Die Lage in der Ortsmitte von Beinstein gefällt dem Paar gut. „Den Ort fanden wir auch echt ganz süß“, sagt Frances Moreira de Castro. Gut findet es die 32-Jährige, dass sie im Hasenstall-Areal auch einen Tiefgaragenplatz fürs Auto haben werden, von dem aus sie bequem den Aufzug zur Wohnung nehmen können – gerade mit vollgepackten Einkaufstaschen ein klarer Vorteil. Frances Moreira de Castro und ihr Ehemann Bruno Moreira de Castro wünschen sich nun, über den Bericht unserer Redaktion auch andere Käufer von Wohnungen in der Beinsteiner Ortsmitte kennenzulernen. Wer sich mit dem Paar vernetzen will, kann einfach an neubau.beinstein@outlook.de eine Mail schreiben.