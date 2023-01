Neue Bier-Bar "Kurze Theke" in Waiblingen: Einbruchsversuch nach Eröffnung

Erst Crêperie, dann „Bowls and More Dine In“ und jetzt eine Bier-Bar: In dem kleinen Laden in der Oberen Sackgasse 1 in Waiblingen hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Was jedoch beständig bleibt, ist der Betreiber hinter den Kulissen. Dieser tritt jetzt mit einer Neuauflage wieder in den Vordergrund. Kurz vor Weihnachten hat Stefanos Arampatzis die „Kurze Theke“ eröffnet. Damit will der 59-Jährige wieder aktiv in die Rolle des Gastwirts schlüpfen. So kennen ihn viele aus Waiblingen und der Umgebung. Ganz nach dem Motto „Einmal Gastronom, immer Gastronom“ möchte Stefanos Arampatzis wieder Gäste bewirten. Im Angebot hat er Biere, Cocktails und eine kleine Auswahl an Broten und Pinsa.

Von einer Modeboutique zum Restaurant: Der Gastwirt hat vieles selbst umgebaut

Die Bier-Bar soll ein zusätzliches Angebot in Waiblingen schaffen, so der 59-Jährige. Ein Ort, an dem man nach Feierabend hingehen und gemütlich etwas trinken könne. In vielen anderen Restaurants laufe laute Musik, „ich will mich aber unterhalten können und nicht anschreien müssen“, sagt er.

Dass es nach den vielen Wechseln im kleinen Laden weitergeht, war nicht immer klar. Es stand sogar die Überlegung im Raum, das Restaurant aufzugeben. Doch Stefanos Arampatzis hat sich dagegen entschieden. Auch deshalb, weil er vieles in dem Laden eigenhändig umgebaut hat. Bevor er die Crêperie im Mai 2020 mit seiner Lebensgefährtin eröffnete, baute der 59-Jährige vieles in Eigenleistung um. „Vorher war hier eine Modeboutique drin“, sagt er.

Das Umgestalten und Renovieren seiner Gaststätten habe ihm schon immer viel Spaß gemacht. Er sei eben ein „Allrounder“, sagt er schmunzelnd. Das sei auch mit ein Grund, warum er sich schwer von Objekten trennen könne.

Und obwohl die Bier-Bar seit Dezember eröffnet hat, tut sich in den nächsten Wochen noch einiges in Sachen Inneneinrichtung. Für den Innenraum sind noch Barmöbel vorgesehen, die Terrasse in Richtung Marktplatz solle außerdem mit hochwertigen Biergarnitur-Möbeln ausgestattet werden. An der Bar selbst ist eine Zapfanlage mit Fasskühlung vorgesehen. Die Lieferung von Bestellungen dauere momentan sehr lange, berichtet Stefanos Arampatzis.

Für die Auswahl an Bieren, die später auf der Karte stehen werden, lässt sich der Gastwirt noch Zeit. „Wir sind gerade in Gesprächen mit einigen Brauereien“, sagt er. Jetzt hat er schon einige Biermarken wie Corona oder Peroni aus Italien im Sortiment.

Kurz nach der Eröffnung versuchten Diebe, in das Lokal einzubrechen

Während der erste Tag nach der Eröffnung ein voller Erfolg gewesen sei, erwartete den Gastwirt am nächsten Tag eine böse Überraschung. Einbrecher hatten versucht, die Eingangstüre zur Bier-Bar aufzubrechen. „Ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater in den Laden kam und gesagt hat, dass wir die Polizei rufen müssen“, sagt Tochter Alexia Arampatzis, die das Bowls and More in der Langen Straße, unweit der Bier-Bar, führt. Doch zum Glück seien die Diebe nicht in der Lage gewesen, die Türe aufzubrechen. „Das Werkzeug habe ich dann ein paar Tage später vor dem Laden gefunden, als der Schnee geschmolzen ist“, erzählt Stefanos Arampatzis.

Der Gastwirt ist seit mehr als 30 Jahren in der Gastronomie tätig und hat schon so einiges erlebt. Im Jahr 1986 eröffnete er eine Kneipe mit Gaststätte in Neckarsulm, danach ging es für zwölf Jahre nach Österreich. „Dort hatten wir einen Imbiss, danach ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche.“ Danach verschlug es Stefanos Arampatzis wieder zurück nach Waiblingen, wo er das Café „Per Du“ am Hochwachtturm eröffnete. 2014 eröffnete er „Leo’s Bar“ in Weinstadt, mit Beginn der Pandemie habe er den Mietvertrag für dieses Lokal nicht verlängert.

Für die „Kurze Theke“ sucht er noch Mitarbeiter. „Eine Servicekraft, die auch hinter der Bar stehen kann“, sagt er. Wenn die Personalfrage geklärt sei, wolle er auch die Öffnungszeiten verlängern. Momentan ist die Bier-Bar montags bis donnerstags von 17 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis Mitternacht, geöffnet. Ziel sei es, auch sonntags geöffnet zu haben – und auch Veranstaltungen wie einen Gyros-Abend einzuführen. „Das wird man mit der Zeit sehen.“