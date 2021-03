Lange musste sich Ervin Kmetas gedulden, doch das Warten hat sich gelohnt: Seit gut einer Woche hat der 39-Jährige die neue „Coffreez“-Bar in den alten „Foto Saur“-Räumen geöffnet – und sieht trotz der Corona-Krise seine Erwartungen übertroffen. Die fruchtigen, sorbetartigen „Frozen Shakes“ kommen gut an bei der jungen, meist weiblichen Kundschaft. Weil „Coffreez“ schon immer auf „to go“, also aufs Mitnehmen, setzt, expandiert die Kette auch mitten in der Pandemie.

Der Franchisenehmer