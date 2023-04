Neue evangelische Pfarrerin: Annegret Maile kommt von Backnang nach Waiblingen

Annegret Maile (38) wird in einer Zeit des Umbruchs als neue Pfarrerin zur evangelischen Kirchengemeinde Waiblingen kommen. Seit Sommer 2022 gab es dort mehrere Wechsel auf den Pfarrerstellen: Im Februar 2023 ging Pfarrer Matthias Wagner nach vielen Jahren in den Ruhestand, bald wird Dekan Timmo Hertneck wie angekündigt von seinem Nachfolger Ulrich Erhardt abgelöst – und bereits 2022 hörten Pfarrerin Veronika Bohnet und Pfarrer Michael Oswald auf.

Derzeit 50-Prozent-Stelle als Pfarrerin für die evangelische Kirche in Backnang

Wann genau Annegret Maile in diesem Jahr ihre Stelle antreten kann, ist noch nicht ganz sicher. „Ich hoffe, Anfang Herbst beginnen zu können. Ich hoffe, das wird möglich sein.“ Derzeit arbeitet sie noch auf einer 50-Prozent-Stelle als Pfarrerin für die evangelische Stiftskirchengemeinde Backnang. Ihr neuer Posten in Waiblingen, den sie als Nachfolgerin von Pfarrer Matthias Wagner antritt, wird wie bei ihrem Vorgänger eine Vollzeitstelle sein. Leben wird sie mit ihrer Familie dann im Pfarrhaus in der Andreästraße, aus dem Pfarrer Wagner kürzlich ausgezogen ist. „Zum Sommer hin, wenn alles gut läuft, steht der Umzug an.“ Den Zeitpunkt für den Abschied nach fünf Jahren in Backnang sieht die zweifache Mutter auch mit Blick ihre Töchter als günstig an: Die Ältere ist sieben, die Jüngere fünf. „Das Alter ist gut, dass man noch mal einen Wechsel macht.“

Die 38-jährige Annegret Maile ist Tochter eines Pfarrers

Annegret Maile ist selbst Tochter einer Pfarrersfamilie. Geboren wurde sie in Niedersachsen, da ihr Vater dort als Pfarrer tätig war. Wegen des Berufs ihres Vaters musste die heute 38-Jährige mehrfach umziehen. Groß geworden ist sie im Raum Reutlingen, ihr Abitur machte sie schließlich in Stuttgart. Die Entscheidung, Pfarrerin zu werden, traf sie nach rund acht Monaten in Ost-Jerusalem, wo sie sich in einem sozialen Projekt der Gesundheitsvorsorge für Muslime und Christen engagierte. Organisiert hatte dies der Verein „Evangelisches Missionswerk in Südwestdeutschland“, der nun seit 2012 „Evangelische Mission in Solidarität“ heißt. „Ich wollte einfach ein anderes Land kennenlernen.“

Wieder zurück in Deutschland begann Annegret Maile ein Studium der evangelischen Theologie in Heidelberg. Beendet hat sie dieses schließlich in Tübingen, da sie vorhatte, für die Evangelische Landeskirche in Württemberg tätig zu werden. Da ist es üblich, das Examen auch im Bereich jener Landeskirche zu absolvieren. Als Studentin hat Annegret Maile zudem Ferienbetreuungswochen für Kinder geleitet und sich mit Deutschunterricht und Hilfen für Sinti- und Roma-Familien im Asylkreis Reutlingen engagiert.

Vikariat im Stuttgarter Osten

In einem Viertel im Stuttgarter Osten machte die heute 38-Jährige ihr Vikariat. Es folgte ein vierjähriger Pfarrdienst in der Evangelischen Gesellschaft, kurz Eva, in Stuttgart. Die Pfarrstelle war dort als Stabsstelle beim Vorstandsvorsitzenden angelegt, sprich es fiel auch Zuarbeit für den Vorstand an. Dazu kümmerte sich Annegret Maile um theologische Fortbildungen für Mitarbeitende oder Ethikseminare für Führungskräfte. Auch die Seelsorge für Wohnungslose, Klienten der ambulanten und stationären Psychiatrie oder für Menschen mit Demenz gehörte zu ihren Aufgaben. Ebenso sollte sie sich darum kümmern, während des Kirchenjahrs immer wieder Angebote für Menschen in Armut zu organisieren. Danach wechselte Annegret Maile zur evangelischen Stiftskirchengemeinde Backnang, die sie nun nach rund fünf Jahren Richtung Waiblingen verlässt.

Faible für die Bücher des französischen Schriftstellers Édouard Louis

In den vergangenen Jahren hat Annegret Maile auch Stadtführungen für Gemeindegruppen zu den Themen Wohnungslosigkeit, Glücksspiel und Prostitution in Stuttgart angeboten. Sie bringt sich zudem im Projekt „Stille Pause“ der Schillerschule Backnang ein und hat bis Ende Februar ehrenamtlich den Winterspielplatz geleitet, ein offenes Angebot für Kinder und Familien mit und ohne Migrations- und Fluchthintergrund. Privat liest die Pfarrerin wahnsinnig gerne Bücher des französischen Schriftstellers Édouard Louis, besucht Flohmärkte und trifft sich mit Freunden.

Die 38-Jährige freut sich schon auf ihre neue Stelle in Waiblingen. Wie ihrem Vorgänger Matthias Wagner ist ihr das Soziale sehr wichtig. „Grundsätzlich liegt mir die diakonische Gemeindearbeit am Herzen.“ Auch auf lebensnahe Gottesdienste legt Annegret Maile Wert. „Ich denke, dass Glaube eine große Kraft ist.“ Die 38-Jährige will die vielen Ehrenamtlichen unterstützen, Frauen und Männer in Krisenzeiten begleiten und für sie da sein, wenn sie einen geliebten Menschen verloren haben.

Fusionen und Diskussion um kirchliche Immobilien

Annegret Maile weiß natürlich auch, dass es die Evangelische Kirche in Zeiten zurückgehender Mitgliederzahlen und schwindender Kirchensteuereinnahmen nicht immer leicht hat. Das Schwierigste, sagt sie, sei, dass man zu wenig Personal habe. Gut findet sie es indes, dass die evangelische Kirchengemeinde Waiblingen auf diese Entwicklung schon frühzeitig reagiert hat, etwa durch die Fusion der einst eigenständigen Gemeinden Michaelskirche, Dietrich-Bonhoeffer, Martin-Luther und Korber Höhe oder auch durch die Debatte um die Nachnutzung der kirchlichen Immobilien. „Waiblingen ist da relativ weit.“